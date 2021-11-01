夏日活動陸續開放！《彈射世界》泳裝限定角11月2日登場

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《彈射世界》將於11月2日12:00至11月9日11:59，以夏日泳裝系列【新角色精選轉蛋】打頭陣，四名限定角色★5「米亞」、★5「伊兒彌」、★4「芮絲卡」、★4「莉潔兒」、及新角色★3「奈蒂」同步全新登場，且上述角色出現機率上升。
★5夏日熱血的尋寶虎娘「米亞」
★5盛夏的魔術師「伊兒彌」
★4太陽的賭徒「芮絲卡」
★4盛夏的救助者「莉潔兒」
★3魔法理論的探尋者「奈蒂」
11月2日12:00至11月16日11:59，開放【降臨討伐戰 水蝕廢龍】系列任務，玩家可盡情挑戰全新BOSS「伊魯勞德列斯」，通關可獲得伊魯勞德列斯的金幣、銀幣，兌換全新★5裝備「水蝕龍書」及★4裝備「水蝕龍槍」。
★5裝備「水蝕龍書」
和水蝕廢龍戰鬥後獲得的絕品。紀錄著咒語的神奇書籍，唸咒後會湧出來源不明的水。
★4裝備「水蝕龍槍」
和水蝕廢龍戰鬥後獲得的珍品。以廢龍的狂暴激流為設計概念的水槍。
第二階段「夏日假期登入活動」將於11月9日12:00至12月21日11:59上線，活動共42日，每日登入可獲得50個星導石，全勤登入可獲得2100個星導石。
此外，還有「夏日假期活動挑戰」共三彈，玩家每完成一彈，都能獲得「10連抽轉蛋券」×1，全數挑戰完成，再加碼領1500個星導石！挑戰開放時間：
※ 第1彈 11月9日12:00至11月19日11:59
※ 第2彈 11月19日12:00至12月2日11:59
※ 第3彈 12月2日 12:00至12月21日11:59