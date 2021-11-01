COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

夏日活動陸續開放！《彈射世界》泳裝限定角11月2日登場

▲《彈射世界》夏日泳裝系列 新角色精選轉蛋
▲《彈射世界》夏日泳裝系列 新角色精選轉蛋

記者吳柏勳/綜合報導

2021-11-01 19:17:47

遊戲橘子代理、日廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將於明(2)日開放夏日泳裝系列【新角色精選轉蛋】，並陸續推出系列【夏日活動】。官方慶祝夏日活動開跑，也釋出不少福利，玩家完成活動挑戰及登入活動，最多可獲得3張「10連抽轉蛋券」以及3600個星導石。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，首次推出BOSS水蝕廢龍「伊魯勞德列斯」也即將與玩家見面，討伐「伊魯勞德列斯」可獲得伊魯勞德列斯的金幣、銀幣，兌換全新裝備「★5水蝕龍書」及「★4水蝕龍槍」。

《彈射世界》將於11月2日12:00至11月9日11:59，以夏日泳裝系列【新角色精選轉蛋】打頭陣，四名限定角色★5「米亞」、★5「伊兒彌」、★4「芮絲卡」、★4「莉潔兒」、及新角色★3「奈蒂」同步全新登場，且上述角色出現機率上升。

★5夏日熱血的尋寶虎娘「米亞」

▲她看上的到底是沉在海中的那傳說中的寶藏，還是飄在海上的幽靈船寶藏呢？CV：大坪由佳。
▲她看上的到底是沉在海中的那傳說中的寶藏，還是飄在海上的幽靈船寶藏呢？CV：大坪由佳。
★5盛夏的魔術師「伊兒彌」

▲即便在海之世界也會用光之魔法來娛樂客人們。CV：川井田夏海
▲即便在海之世界也會用光之魔法來娛樂客人們。CV：川井田夏海
★4太陽的賭徒「芮絲卡」

▲在夏日假期換上了泳裝，遨遊大海的賭徒。CV：高橋李依
▲在夏日假期換上了泳裝，遨遊大海的賭徒。CV：高橋李依
★4盛夏的救助者「莉潔兒」

▲為了使用治癒之力確保大家平安而一同前去度假，穿上泳裝。CV：桑原由気
▲為了使用治癒之力確保大家平安而一同前去度假，穿上泳裝。CV：桑原由気
★3魔法理論的探尋者「奈蒂」

▲在帕爾佩布拉活動的年輕天才。雖是能夠拓展全新魔法理論的才女，但卻因本人魔力不足無法使用強力魔法。自己的好奇心與求知慾使她總是腦力全開，對糖分相當依賴。CV：井料愛良
▲在帕爾佩布拉活動的年輕天才。雖是能夠拓展全新魔法理論的才女，但卻因本人魔力不足無法使用強力魔法。自己的好奇心與求知慾使她總是腦力全開，對糖分相當依賴。CV：井料愛良
11月2日12:00至11月16日11:59，開放【降臨討伐戰 水蝕廢龍】系列任務，玩家可盡情挑戰全新BOSS「伊魯勞德列斯」，通關可獲得伊魯勞德列斯的金幣、銀幣，兌換全新★5裝備「水蝕龍書」及★4裝備「水蝕龍槍」。

★5裝備「水蝕龍書」
和水蝕廢龍戰鬥後獲得的絕品。紀錄著咒語的神奇書籍，唸咒後會湧出來源不明的水。

★4裝備「水蝕龍槍」
和水蝕廢龍戰鬥後獲得的珍品。以廢龍的狂暴激流為設計概念的水槍。

 
第二階段「夏日假期登入活動」將於11月9日12:00至12月21日11:59上線，活動共42日，每日登入可獲得50個星導石，全勤登入可獲得2100個星導石。

 
此外，還有「夏日假期活動挑戰」共三彈，玩家每完成一彈，都能獲得「10連抽轉蛋券」×1，全數挑戰完成，再加碼領1500個星導石！挑戰開放時間：
※    第1彈 11月9日12:00至11月19日11:59
※    第2彈 11月19日12:00至12月2日11:59
※    第3彈 12月2日 12:00至12月21日11:59

 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀