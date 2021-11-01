福原愛33歲生日慘淡度過 江宏傑續接《全民星3》人氣旺
藝人福原愛今年7月與江宏傑結束近5年婚姻，今（1）日是她離婚後的第一個生日，與以往相比，今年在社群平台上格外低調，前陣子也因不倫風波，失去東京奧運桌球解說員一職。江宏傑則是努力拚事業，除了頻繁出席公開活動外，前陣子也鬆口要續任《全明星運動會》第3季的紅隊領隊，參賽班底、完整名單恰好也在福原愛33歲生日這天公布，意外掀起熱議。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-01 19:43:39
江宏傑離婚後仍忙於演藝事業，反觀幾乎無消無息的福原愛，可說是相當積極，而先前在《全明星運動會》表現亮眼的他，也決定繼續與新團員們努力、領軍再戰。由曝光的名單中可以看到，第3季選手最終名單男藝人有賀軍翔、邱勝翊、楊奇煜、無尊、陳勢安、 坂本宗華、徐謀俊、胡釋安、王品澔、王庭勻、吳霏和徐新洋，女藝人則包括艾薇、黃沐妍、田依甯、焦曼婷、林思宇、蔡玓彤（貝童彤）、李芷婷、胡祖薇、Nina、林昀希。
《全明星運動會》這次除了有諸多位星二代參賽，包括胡瓜兒子胡釋安、徐乃麟兒子徐新洋和焦恩俊女兒焦曼婷之外，也能看見剛從戲劇《天巡者》殺青後的「戲劇男神」賀軍翔，還有繼第1季後再次歸隊的楊奇煜。