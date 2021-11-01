COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

福原愛33歲生日慘淡度過　江宏傑續接《全民星3》人氣旺

▲ 福原愛（左）生日低調 ，江宏傑（右）續接《全民星3》拚工作。（圖／好看娛樂提供、福原愛臉書）
▲ 福原愛（左）生日低調 ，江宏傑（右）續接《全民星3》拚工作。（圖／好看娛樂提供、福原愛臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-01 19:43:39

藝人福原愛今年7月與江宏傑結束近5年婚姻，今（1）日是她離婚後的第一個生日，與以往相比，今年在社群平台上格外低調，前陣子也因不倫風波，失去東京奧運桌球解說員一職。江宏傑則是努力拚事業，除了頻繁出席公開活動外，前陣子也鬆口要續任《全明星運動會》第3季的紅隊領隊，參賽班底、完整名單恰好也在福原愛33歲生日這天公布，意外掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江宏傑離婚後仍忙於演藝事業，反觀幾乎無消無息的福原愛，可說是相當積極，而先前在《全明星運動會》表現亮眼的他，也決定繼續與新團員們努力、領軍再戰。由曝光的名單中可以看到，第3季選手最終名單男藝人有賀軍翔、邱勝翊、楊奇煜、無尊、陳勢安、 坂本宗華、徐謀俊、胡釋安、王品澔、王庭勻、吳霏和徐新洋，女藝人則包括艾薇、黃沐妍、田依甯、焦曼婷、林思宇、蔡玓彤（貝童彤）、李芷婷、胡祖薇、Nina、林昀希。

《全明星運動會》這次除了有諸多位星二代參賽，包括胡瓜兒子胡釋安、徐乃麟兒子徐新洋和焦恩俊女兒焦曼婷之外，也能看見剛從戲劇《天巡者》殺青後的「戲劇男神」賀軍翔，還有繼第1季後再次歸隊的楊奇煜。

▲ 胡瓜兒子胡釋安（左）、徐乃麟兒子徐新洋（右）參戰《全民星3》。（圖／三立提供）
▲ 胡瓜兒子胡釋安（左）、徐乃麟兒子徐新洋（右）參戰《全民星3》。（圖／三立提供）
▲ 「戲劇男神」賀軍翔參與《全民星3》。（圖／三立提供）
▲ 「戲劇男神」賀軍翔參與《全民星3》。（圖／三立提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀