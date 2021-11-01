協和電廠四接填海造陸環評　環委提減少面積後再審

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開發單位台電公司表示，本次變更拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下燃氣複循環機組及附屬設施；填海造地由原規劃29.25公頃縮減至約18.6公頃，並興建防波堤（含港灣設施）及LNG（液化天然氣）卸收碼頭。
會議之前由多名基隆議員、立委及環保團體在環保署前舉辦記者會，強調並非反對燃煤改燃氣，但台電與當地居民溝通時都未提到填海造陸的規劃；在興建過程中有7年的時間會使用FSRU（浮動式天然氣接收站），為何不改為長期使用、對海岸衝擊更小。
在會議開始後支持與反對雙方意見呈五五波，贊成者意見多為促進經濟發展；其中反對方則有當地居民在表達意見時泣訴，帶動經濟繁榮可以用觀光、海洋資源，希望帶小孩可以看到美麗的海岸，而不是18.6公頃的水泥地。
經濟部次長曾文生會中表示，協和電廠前是兩塊離岸淺堤有珊瑚礁，是人工與自然互動之後的結果，覆蓋率約20%，不算是發展好的地點；右邊深澳、左邊野柳反而生態較好。
FSRU的狀況，曾文生強調，當颱風在台灣北邊，FSRU就必須離開港口約7天時間，這個中斷期間有最少5%發電機組沒辦法運轉，通常在夏季，是沒辦法面對的風險，所以才需要儲槽。
環評委員表示，填海的面積有沒有可能再縮減，外木山的景觀會更好、對於珊瑚的影響也稍微小一點。另外有環委提到，日本關西機場就是填海造陸，但每年以5公分的速度下沉，若有颱風就淹水，靠近協和電廠就有2個海底斷層，有沒有下沉的危險，地質變動如何確保，都要評估。
至於生態的部分，環委指出開發區海域與附近海域相比，開發區海域的魚種最多，且就密度來說，每100平方公尺有294隻，其他地區統計約只有這裡的一半；現在有燕鷗、海龜在此覓食，若開發是很大的缺陷、無法挽回。
環委也提到，年底公投中有2個議案與能源議題有關，包括藻礁、核四公投，如果公投意見最後是同意勝出，這個案子是否要重新考量；建議評估北台灣其他地區設置LNG可能的場域及可行性。
會議歷時約3小時，最後決議於明年1月31日前請開發單位補充修正後再審。也代表本案在今年12月18日藻礁、核四公投前不會進入環評大會審查。（編輯：張雅淨）1101101