陳昇抗癌成功曝喜訊！重啟跨年演唱會

歌手陳昇去年11月健康檢查時，發現口腔惡性腫瘤入院治療，不得不向歌迷「請假」，連續27年舉辦的跨年演唱會因而中斷。昨（1）日傳來好消息，定名為「麗春」的陳昇2022跨年演唱會即將歸來，票券並於11月7日上午10點於KKTIX正式開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-02 08:30:00
今年跨年演唱會取名「麗春」，也是陳昇11月底即將發行的專輯名稱。專輯《麗春》則描繪了陳昇2019年尋訪內蒙古的遊記心情，以及去年突發病況後的休養，加上今年周遭人事景物換星移的感嘆與沉澱。
陳昇形容自己去年的歷經，猶如「被雷打到」的驚天震撼，後來十分感謝老天疼惜，經過入院手術以及調養作息後，身體狀態已經恢復。後來又碰上疫情，期間所有演出行程都暫停，順勢把創作能量放在繪畫上，天天帶著自製的便當埋首在工作室畫畫，期間也會到戶外跑步健身運動，體態也更加精實。
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