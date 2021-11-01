共機殲10、運8系列機擾台　空軍廣播驅離、飛彈追監

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1980 年代，以色列航太（ IAI ）公司以F-16為藍本開發出雄獅（ Lavi ）戰機，不過由於受到美國反對而取消量產。成都飛機公司之後以雄獅戰機技術合作研發新戰機，儘管1989年之後以色列與中國大陸結束合作關係，但是成都飛機公司仍以獲得技術的資料，繼續研發，並於1998年完成殲10A的試飛，2年後完成量產準備。
殲10A採單發動機、單垂直尾翼、雙三角翼中單翼氣動配置，其特點是具有優異的高空高速性能，前三角翼更能提升中、低空的機動性，能有效縮短起降距離。殲10A一共具有11個武器掛載點，能夠攜帶對空、對地攻擊武器，為一款多用途戰機。殲10戰機服役後與 Su-27SK 、 Su-30MKK 、殲11等戰機形成高低搭配。雖然 殲10A 價格僅有 F-16 的一半，但是由於可靠度不佳，配套發動機發展陷入瓶頸，導致銷售成績不佳，未找到國外買家。
在殲10A量產之後，成都飛機公司於2004年展開性能提升與改良計畫，殲10B戰機於2008年12月試飛成功。殲10B捨棄了矩型進氣道設計，改用與梟龍戰機（FC-1）類似的「蚌式」（Rampless）一體化進氣道，並持續改良推出航電性能提升的殲10C戰機。2017年7月，殲10C參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵時，首度公開亮相。
殲10主要服役於解放軍空軍與海軍航空兵，產量超過400架。由於殲10戰機作戰半徑約1200公里，只有共軍其他重型戰機一半不到，因此儘管殲10為共軍主力戰機，也是八一飛行表演隊表演機，但較少出現在出海的擾台任務中，通常僅短暫進入我防空識別區便迅速離開。