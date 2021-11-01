COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

共機殲10、運8系列機擾台　空軍廣播驅離、飛彈追監

▲共軍殲10戰機進入我西南防空識別區。（圖／國防部提供）
▲共軍殲10戰機進入我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-11-01 20:22:14｜2021-11-01 21:15:43

國防部今（1）日表示，共機6架次日間闖入我西南空域，空軍應處作為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這也是今年3月之後再度出現殲10戰機擾台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
空軍司令部指出，運8反潛機1架次、運-8遠干機1架次、殲10機4架次闖入我西南空域，空軍應處作為派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。這是今年3月22與24日之後，再度出現殲10戰機擾台。

1980 年代，以色列航太（ IAI ）公司以F-16為藍本開發出雄獅（ Lavi ）戰機，不過由於受到美國反對而取消量產。成都飛機公司之後以雄獅戰機技術合作研發新戰機，儘管1989年之後以色列與中國大陸結束合作關係，但是成都飛機公司仍以獲得技術的資料，繼續研發，並於1998年完成殲10A的試飛，2年後完成量產準備。

殲10A採單發動機、單垂直尾翼、雙三角翼中單翼氣動配置，其特點是具有優異的高空高速性能，前三角翼更能提升中、低空的機動性，能有效縮短起降距離。殲10A一共具有11個武器掛載點，能夠攜帶對空、對地攻擊武器，為一款多用途戰機。殲10戰機服役後與 Su-27SK 、 Su-30MKK 、殲11等戰機形成高低搭配。雖然 殲10A 價格僅有 F-16 的一半，但是由於可靠度不佳，配套發動機發展陷入瓶頸，導致銷售成績不佳，未找到國外買家。

在殲10A量產之後，成都飛機公司於2004年展開性能提升與改良計畫，殲10B戰機於2008年12月試飛成功。殲10B捨棄了矩型進氣道設計，改用與梟龍戰機（FC-1）類似的「蚌式」（Rampless）一體化進氣道，並持續改良推出航電性能提升的殲10C戰機。2017年7月，殲10C參加慶祝解放軍建軍90周年閱兵時，首度公開亮相。

殲10主要服役於解放軍空軍與海軍航空兵，產量超過400架。由於殲10戰機作戰半徑約1200公里，只有共軍其他重型戰機一半不到，因此儘管殲10為共軍主力戰機，也是八一飛行表演隊表演機，但較少出現在出海的擾台任務中，通常僅短暫進入我防空識別區便迅速離開。

▲共軍殲10戰機。(圖／成都飛機公司)
▲共軍八一飛行表演隊以殲10戰機作為表演機。(圖／成都飛機公司)

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀