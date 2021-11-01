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美國工程師來受訓嫌工時長！自由不被重視　台積電回應了

▲台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，但有位美國工程師來台受訓後卻抱怨工時太長，而台積電也回應了。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠，但有位美國工程師來台受訓後卻抱怨工時太長，而台積電也回應了。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-01 20:45:09

台積電（2330）是全球規模最大的晶圓代工半導體製造廠，在台灣是許多求職者夢寐以求的公司之一。不過有位美國工程師來台受訓後，卻發文「爆料」認為台積電工時太長、不重視所謂的「個人自由」、軟體太老舊等等問題，引發熱議。對此，台積電回應表示，人才是公司重要的資產，將持續打造開放、多元且包容的職場環境。

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一名網友在臉書社團「半導體產業討論區」貼文，翻譯出一名美國工程師來台受訓的「心得文」，美國工程師先是稱讚台積電，認為自己學習到不少東西，但隨即話鋒一轉提到不少他看見的問題，包括工時過長、還得輪夜班、值班；員工宿舍住有超多規矩要遵守，感覺台積電並不重視所謂的「個人自由」；軟體太老舊太老舊、開會時間太長等等，認為台積電應該要讓「每個員工可以準時回家，有符合常理的時間陪伴家人」。

▲原PO好奇「台積電技術員年薪超過80萬？」，貼文一出，也有內行反曝關鍵，表示這些都是靠「加班、超長工時」換來的。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電表示，人才是台積公司重要的資產，將積極採取多樣化暢通的溝通管道保持交流並給予協助。（圖／美聯社／達志影像）
對於美國工程師的意見，台積電回應表示，台積公司已經展開位於美國亞利桑那州新廠的興建工程，並預計於2024年投入生產，屆時，該廠區將為全美技術最領先的晶圓製造廠。

自今年四月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，訓練內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理；以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。

人才是台積公司重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積公司亦規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程，同時為了兼顧疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積公司也積極採取多樣化暢通的溝通管道保持交流並給予協助。（編輯：倪浩軒）

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