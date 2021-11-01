美國工程師來受訓嫌工時長！自由不被重視 台積電回應了
台積電（2330）是全球規模最大的晶圓代工半導體製造廠，在台灣是許多求職者夢寐以求的公司之一。不過有位美國工程師來台受訓後，卻發文「爆料」認為台積電工時太長、不重視所謂的「個人自由」、軟體太老舊等等問題，引發熱議。對此，台積電回應表示，人才是公司重要的資產，將持續打造開放、多元且包容的職場環境。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 20:45:09
一名網友在臉書社團「半導體產業討論區」貼文，翻譯出一名美國工程師來台受訓的「心得文」，美國工程師先是稱讚台積電，認為自己學習到不少東西，但隨即話鋒一轉提到不少他看見的問題，包括工時過長、還得輪夜班、值班；員工宿舍住有超多規矩要遵守，感覺台積電並不重視所謂的「個人自由」；軟體太老舊太老舊、開會時間太長等等，認為台積電應該要讓「每個員工可以準時回家，有符合常理的時間陪伴家人」。
對於美國工程師的意見，台積電回應表示，台積公司已經展開位於美國亞利桑那州新廠的興建工程，並預計於2024年投入生產，屆時，該廠區將為全美技術最領先的晶圓製造廠。
自今年四月以來，已有逾百名美國工程師抵達台灣進行培訓，訓練內容主要包括公司介紹、文化及核心價值、核心競爭力、半導體製程與整合、半導體元件物理；以及依工作職能和職務量身定制的在職訓練。
人才是台積公司重要的資產，為了打造開放、多元且包容的職場環境，台積公司亦規劃跨文化溝通協作的培訓及相關管理課程，同時為了兼顧疫情期間保護員工健康安全和移地訓練的身心關懷，台積公司也積極採取多樣化暢通的溝通管道保持交流並給予協助。（編輯：倪浩軒）