發行方割韭菜？魷魚幣暴漲2400%後雪崩跳水 一秒躺平
Netflix熱門網劇《魷魚遊戲》全球爆紅，催生出一款「魷魚幣」（SQUID），上市後交易價格暴漲，最高衝到2856美元，被媒體譽為「上漲2400%」的奇觀，但今（1）日卻發生雪崩式暴跌，交易價值跌到近乎為零，樓起樓塌堪稱真實版「魷魚遊戲」在金融市場上演。
編輯中心/綜合報導
2021-11-01 23:39:59
綜合外媒報導，其實「魷魚幣」爆紅時，加密貨幣交易所「CoinMarketCap」便曾出聲示警，指出多位用户回報無法在Pancakeswap交易所出售這種代幣，原因不明。
而在今天「魷魚幣」交易價值一夕崩盤，對於這種「抽地毯」（rug pull）式的暴跌，外媒目前尚無法確認是因為加密幣的發行者快速兌現、「捲款潛逃」，亦或是遭到駭客攻擊，又或者只是拋售潮造成的連鎖反應。
不過《彭博社》引述專家說法表示，數位加密幣暴起暴跌的故事早已重複上演多次，「魷魚幣」發行時Netflix就已表明與此無關，加密貨幣交易所也多次發出報告提醒，但許多投資者還是充滿熱情地買入，「他們甚至不知道自己在投資什麼」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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