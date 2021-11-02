NOW早報／美國工程師爆工時長、自由受限！台積電回應了

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「半導體產業討論區」貼文，翻譯出一名美國工程師來台受訓的「心得文」，美國工程師先是稱讚台積電，認為自己學習到不少東西，但隨即話鋒一轉提到不少他看見的問題，包括工時過長、還得輪夜班、值班；員工宿舍住有超多規矩要遵守，感覺台積電並不重視所謂的「個人自由」；軟體太老舊太老舊、開會時間太長等等，認為台積電應該要讓「每個員工可以準時回家，有符合常理的時間陪伴家人」。
對於美國工程師的意見，台積電回應表示，台積公司已經展開位於美國亞利桑那州新廠的興建工程，並預計於2024年投入生產，屆時，該廠區將為全美技術最領先的晶圓製造廠。
今日天氣／降雨集中北台灣地區！早晚溫差大要注意
中央氣象局今（2）日指出，今天天氣跟昨天很類似，降雨仍集中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，至於大台北地區是以零星飄雨的天氣為主，桃園以南地區則大致是多雲到晴，不過午後在南部山區有機會出現零星短暫陣雨；溫度方面，明日夜晚清晨各地低溫落在20、21度左右，白天高溫桃園以北、宜蘭及花蓮24到27度左右，整體感受舒適。
春節假期入境檢疫12／14實施 高風險國家維持「14+7」
國內本土疫情趨緩、疫苗接種率覆蓋率也突破七成，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨（1）日表示，考量農曆春節將近，旅外國人返鄉心切，本中心規劃自12月14日至明（2022）年2月14日期間，維持14天檢疫及7天自主健康管理。
指揮中心表示，重點高風險國家入境人員，維持入住集中檢疫所14天；非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫。
指揮中心說明，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室；另，同日入境之家屬/同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則；後4天返家在家檢疫，以1人1戶為原則，但同戶內同住家人均已完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。前項於防疫旅宿同住者，返家後亦可同住1室。
若為非重點高風險國家入境人員，檢測措施共有四個步驟，分別是於入境時依現行措施進行PCR檢測；檢疫第9-10天增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測；檢測結果為陰性者，始於檢疫第11天(入境日+11天)搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11-14天居家檢疫；居家檢疫期滿前1日再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6-7天自行以家用抗原快篩試劑，進行1次快篩。
米砂AV版《魷魚》上線擠爆 他分享觀後感：全程沒快轉
韓劇《魷魚遊戲》掀起一波模仿潮，有「老濕姬」之稱的YouTuber米砂（Misa）10月宣布拍攝AV版《鮑魚遊戲》，光是成本就砸下百萬重金，還比照電影規格舉辦首映會，相當重視這次作品。（31）日《鮑魚遊戲》一上線湧入上萬人，造成網站癱瘓，直到凌晨才修好，米砂收到網友看完後的心得：「唯一一次看片不快轉的！」讓她相當感動。
米砂在IG上表示，原本預計影片上線後設定在5000人同時觀看，沒想到一下湧入2萬人，直到凌晨才修好。平台表示，米砂的片上架後，超過10萬人在線上，網站瞬間癱瘓，導致網站修好了又爆，平台承諾會給用戶進行相關補償，米砂也在IG上向觀眾道歉，「沒有預期到會這麼受歡迎，也真的再次謝謝大家的支持。」
米砂製作的《鮑魚遊戲》分為一二三木頭人篇、椪糖篇兩集，網站修復後，她便收到網友的私訊表示，「這次唯一一次看片不快轉的，劇情真的讚！」網友對米砂拍攝的影片高度讚賞，讓米砂相當感動。
米砂在《鮑魚遊戲》上線前舉辦首映會，邀請許多YouTuber好友觀看，眾人評價米砂這部片製作相當用心，不論是音效、成本、背景、分鏡等等都是專業拍攝，絲毫不輸日本謎片，大家都直呼這場首映會解鎖人生成就：「多人一起看片！」
小鬼黃鴻升回來了 冥誕「現身」與粉絲互動
黃鴻升已經過世一年，滾石唱片與其經紀人在今年構思籌辦互動式線上虛擬展覽「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」，邀請親友及歌迷粉絲一同懷念11月28日這個特別的日子。
展覽分為四篇章，以黃鴻升的作品故事和人生哲理貫串其中，透過VR音樂平台技術結合視覺與聽覺互動，讓觀者透過載具進行體驗，回顧黃鴻升的作品及重要時刻。此次線上虛擬展，經紀人也提供黃鴻升生前因工作需求而製作的珍貴3D建模檔案，經數位技術處理，將在展覽中以全身虛擬化身重現大家懷念的黃鴻升。
此外，黃鴻升獨有的「小鬼」樣式簽名檔案，也將化身成3D虛擬精靈爲紀念展揭開序幕。展覽亦設有開放投稿、留言的虛擬分享牆，歌迷粉絲將能發送宇宙訊息給黃鴻升，傳遞心中的想念。
7-11招牌上的「R」是啥意思？真實用意曝光 網讚長知識
台灣超商密度極高，在城市中每走幾步就能看見一間，故每位台灣人對便利商店的招牌都非常熟悉，可近期有名網友細看了7-11的招牌後，發現商標旁有個神秘的「R字」符號，於是上網詢問作用，底下便有內行人解釋，更熱心地把其他種類一同說明。
原PO於臉書《爆廢公社公開版》發文，說明自己在經典的7-11商標旁，發現一個小小並外層包有圓圈的「R字」，故於社團發文詢問「有人知道7-11中的R是什麼意思嗎？」
R字正確答案為「註冊商標 Registered Trademark」，作用是表示該圖案是已被註冊的有效商標，註冊者能享有專用權，但若被證實連續三年沒有使用，則可被註銷；商標達人更在底下補充其他類型「©：C（Copyright）版權標記符號，表示受到版權保護。可以視為是正版的一種標記，在許多授權商品與出版物上都會看到此標記」、「TM：TM（Trademark）是一種『商標』符號，通常用於非註冊商標，或表示商標已在申請中。但須注意，由於未完成註冊，並不享有法律保護仍然有被搶先註冊的風險。」（編輯：張嘉哲）