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不出席氣候峰會不拍片！習近平僅書面發言　成領導人唯一

▲習近平在聯合國氣候峰會上僅發表書面聲明，是與會國之中唯一一位僅以書面形式發言的國家領導人。圖為習近平先前透過視訊參加G20領導人峰會。（圖／翻攝新華社）
▲習近平在聯合國氣候峰會上僅發表書面聲明，是與會國之中唯一一位僅以書面形式發言的國家領導人。圖為習近平先前透過視訊參加G20領導人峰會。（圖／翻攝新華社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-02 09:10:00

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）31日於英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）開幕，包括美國總統拜登等歐美各國領導人皆與會出席，不過作為目前世界第一大碳排放國的中國國家主席習近平卻沒有親自出席，也不透過預錄影片致詞，僅在11月1發表書面聲明，是與會國中唯一一位以書面形式發言的國家領導人。

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聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）自10月31日起一連2週在英國蘇格蘭格拉斯哥展開。綜合外媒報導，習近平在會議「第一階段國家元首和政府首腦高級議程」中發表書面聲明，是唯一一位以書面聲明方式發表致詞的國家領導人。

英國《衛報》報導指出，氣候峰會公布的一份日程顯示，習近平的書面聲明，將在美國總統拜登和法國總統馬克宏在內的世界領袖致詞結束之後，上傳到本屆氣候峰會的官網上。

在先前多家媒體報導以及中國外交部聲明顯示，大眾預期習近平會透過影片在大會上發言。不過《衛報》報導，習近平無論是否要預錄影片致詞，都未出現在先前大會所發出的演講者日程安排當中。

《美國之音》報導指出，中國身為世界最大碳排放國，在聯合國氣候峰會上扮演非常重要的角色。但是習近平自從去年新冠肺炎疫情爆發之後，迄今已21個月未踏出中國國門。今年聯合國大會上，習近平透過預先錄製的影片發表談話，才剛結束的二十國集團（G20）羅馬高峰會，習近平也僅透過影片在會議上發言。

中國政府28日向聯合國提交《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》和《中國本世界中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》兩份報告，但是這兩份報告皆未在減碳排方面做出重大承諾。

《路透社》日前引述氣候專家說法指出，習近平缺席這次聯合國氣候峰會很可能是因為自去年以來，他已經在氣候問題上作向國際社會做過3次「意義重大且令人意外」的承諾，且為了達成減碳承諾，更進而造成了超過半數省市區拉閘限電的情況。專家指出，即使這次親自出席，他也無法做出更多承諾和讓步。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國多數省市區因無法達成減排目標，造成必須要拉閘限電的局面。（圖／美聯社／達志影像）

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