不出席氣候峰會不拍片！習近平僅書面發言　成領導人唯一

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英國《衛報》報導指出，氣候峰會公布的一份日程顯示，習近平的書面聲明，將在美國總統拜登和法國總統馬克宏在內的世界領袖致詞結束之後，上傳到本屆氣候峰會的官網上。
在先前多家媒體報導以及中國外交部聲明顯示，大眾預期習近平會透過影片在大會上發言。不過《衛報》報導，習近平無論是否要預錄影片致詞，都未出現在先前大會所發出的演講者日程安排當中。
《美國之音》報導指出，中國身為世界最大碳排放國，在聯合國氣候峰會上扮演非常重要的角色。但是習近平自從去年新冠肺炎疫情爆發之後，迄今已21個月未踏出中國國門。今年聯合國大會上，習近平透過預先錄製的影片發表談話，才剛結束的二十國集團（G20）羅馬高峰會，習近平也僅透過影片在會議上發言。
中國政府28日向聯合國提交《中國落實國家自主貢獻成效和新目標新舉措》和《中國本世界中葉長期溫室氣體低排放發展戰略》兩份報告，但是這兩份報告皆未在減碳排方面做出重大承諾。
《路透社》日前引述氣候專家說法指出，習近平缺席這次聯合國氣候峰會很可能是因為自去年以來，他已經在氣候問題上作向國際社會做過3次「意義重大且令人意外」的承諾，且為了達成減碳承諾，更進而造成了超過半數省市區拉閘限電的情況。專家指出，即使這次親自出席，他也無法做出更多承諾和讓步。