國旅券最終回！10點30分抽籤 再抽60萬名幸運得主
經濟部發行的1,000元國旅券將在今（2）日上午10點30分抽出最後一批幸運得主，經濟部共準備240萬份國旅券，前三週已經抽出181萬份，今天預計將再抽出最後一批60萬份，中獎民眾當日下午5點會收到手機簡訊通知，11月5日起就可以在國旅券平台領券。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 06:50:12
昨（1）日開始前三週中獎的民眾，國旅券正式啟用，第一週抽出身分證後2碼為21、32、67、97、98及後3碼為410；第二週抽出身分證後2碼為04、29、40、71、87；第三週抽出，身分證後2碼為044、34、09、55、35及後3碼為041。
國旅券使用期限從即日起到明年的4月30日，民眾前往「國旅券平台」輸入「手機號碼」+「身分證」或「居留證」末4碼登入後，即可領取國旅券QR Code代碼。
國旅券使用範圍包括旅行業、旅宿業、遊樂區、觀光工廠、領有溫泉標章業者及國家風景區促參商家，共超過6500家合作店家可使用，可以選擇「實體消費」或「線上抵用」，實體消費部分，僅需告知店家身分證、居留證末四碼；線上抵用部分，則需輸入國旅券票號代碼，再加上身分證、居留證末四碼。（編輯：孫唯容）