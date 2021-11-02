花蓮市區名店常見車輛違停　警科技執法不手軟

（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮市區觀光客必訪的名店經常有遊客車輛違停，花蓮縣警方今年5月15日起在中山路7處熱點設置科技執法設備，24小時錄影取締違規停車，至今約5個月，共開出7153張罰單。
縣長徐榛蔚今天下午在花蓮縣議會施政報告，提出各項施政成果，其中針對警察局科技執法部分，她說，實施科技執法後，中山路的交通肇事件數，與去年同時段相比，總件數從147件減少到89件，降幅約4成，顯示科技執法效果顯著。
科技執法從今年5月15日啟用，依據花蓮縣警察局統計，截至10月25日為止，中山路沿線5個路口科技執法總取締件數7153件，被開單的違規民眾有近6成（59.28%）、共3116件為外縣市車牌；本地車2140件（40.72%）被罰。
在7153件違規中，在排隊名店公正包子前共取締3125件，占總取締件數43.68%。中山、公正路口經常有許多自駕遊客違規停車，下車去買包子，造成後方回堵等交通亂象。
花蓮縣警局向中央爭取新台幣300萬元，在中山路沿線，包括中華路口、公正街口、公園路口、明智街口、建中街口及中正路口雙向等7處建置科技執法設備，系統24小時偵測，若違規停車將拍照取證並逕行取締。（編輯：黃世雅）1101101