拜登民調下滑　4成民主黨支持者2024想換人

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NPR-PBS NewsHour-Marist今天公布一項民調顯示，44%民主黨與偏民主黨獨立人士認為，新的角逐者更有機會為民主黨贏得下屆總統大選；支持拜登連任的有36%；另有20%尚未確定。
國會山莊報（The Hill）指出，拜登之所以能贏得2020年民主黨黨內總統初選，正在於他是最可能擊敗時任總統川普（Donald Trump）的候選人。
拜登上任9個多月來，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延獲得初步控制，但由於傳染性更強的Delta變異株肆虐，導致美國確診人數在夏天大幅增加。此外，拜登政府8月阿富汗撤軍的混亂無章也讓他備受批評。
拜登的支持率因此直線下滑。今天公布的這份民調中，認同拜登表現的登記選民約44%，不滿意的民眾則達49%。
拜登的支持率下降，連帶影響他所代表的民主黨支持度。對於明年11月將舉行的國會改選，44%的受訪者表示將投給共和黨，支持民主黨的比例則為41%。和9月份的類似民調相比，民主黨的支持度下滑，當時打算投給民主黨的民眾為46%，領先共和黨的38%。
相較於民主黨支持者對拜登作為2024年民主黨總統候選人採取質疑立場，共和黨支持者則在相當程度上支持川普捲土重來。根據這份民調，50%的共和黨選民與偏共和黨的獨立人士認為，提名川普將是共和黨贏得勝選的最佳機會，35%則希望提名其他候選人。
這項民調是在10月18到22日對全美1032位登記選民進行，誤差值為4.3個百分點。（編輯：馮昭）1101102