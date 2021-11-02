專訪首位新住民立委林麗蟬　卸任後仍為移工撐起一片天

《四方報》報導，林麗蟬是台灣首位新住民立法委員，雖然已卸任，但仍持續關注新住民議題。當四方報團隊對她進行專訪時，她透露現階段在不同崗位上，依然持續推動新住民議題。除了放眼新住民，她對移工、黑戶寶寶和懷孕外籍配偶的權益，都十分重視。





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林麗蟬過去長期從事社區服務工作，邁入政壇後推動多項婚姻移民政策變革，並為新住民喉舌。此外，她曾任高雄市府市政顧問、獲中華民國十大傑出青年，同時也是新住民子女海外培力計畫發起人。其實，踏入政壇前，林麗蟬還是移民署彰化縣服務站的通譯志工，協助解決新住民難題；擔任立委後，縱使問政和服務再忙，她每個月固定回「娘家」，現在大多數時候也都在彰化服務，為新住民貢獻心力。





談到政府在新住民政策上還有哪些地方可以做得更好，她表示：「移工和新住民議題是非常廣大的，這塊能討論得很多。我覺得真要說的話，包括黑戶寶寶、移工的休閒育樂等等議題，我在立法院時請勞動部一定要編這些預算，而且一定要有『具體的方向和實施辦法』，但最後勞動部只做方向，具體的預算沒有下來。」她舉例，像是撥預算給移工辦足球比賽，或是多重視他們的休閒，都是可進一步加強並且落實，不要讓移工朋友們來台灣只有「工作」，而沒有多元的管道去放鬆和休憩。





而她所關心的「黑戶寶寶」，則是指至今仍無國籍的小孩，是移工朋友們來台灣後產下的新生兒，但在採用「屬人主義」的台灣，移工小孩即使在台灣出生，也無法取得我國國籍，如果沒有隨著媽媽回國，就會被認定是滯留在台的「無國籍小孩」。黑戶寶寶不能上正規學校，即便現在能以寄讀方式到學校唸書，也拿不到畢業證書，「就像人球一樣被踢來踢去，黑戶寶寶的議題也該被國家重視。」林麗蟬說。





根據內政部統計，全台已有71萬東南亞移工，而行蹤不明的失聯移工高達5萬多人，其中女性佔了一半以上。從2013年到現在，接獲通報的非法移工黑戶寶寶人數，高達數千人，甚至有人推估實際的黑戶寶寶人數逼近2萬人。由於擔憂行蹤曝光可能被遣返回國，導致不少非法移工帶著黑寶寶四處逃亡，只能過一天算一天，導致悲劇時有所聞，已成為急待解決的人權問題。



