赤裸裸的歧視！本勞、移工「同工不同酬」亟需改善

《四方報》報導，曾是新住民立委的林麗蟬，剛剛接任國民黨婦女部主任，除了持續耕耘新住民議題，她也參與婦女權益的推動。林麗蟬表示，婦女議題可以關注的面向很多元，包括在地和移民的婦女議題未來都將密切關注，目前已經在與各團體積極討論中。





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當四方報記者問到她認為新住民最迫切需改善的問題，她認為「同工不同酬」亟需相關單位重視。長期以來，移工薪資大多比台灣本勞低，然而工作內容相同，甚至移工需要做更多、工時更長也時有所聞。近期最大的移工議題就是幾週前發生的「嘉義33名移工領不到夜班津貼罷工」事件，該公司部分移工不滿月薪未達勞基法規定的24000元、國定假日上班沒有給付加班費而罷工兩日，最大的訴求則是夜班未比照台籍員工，同樣發給夜班津貼。





民間非營利組織 TIWA 台灣國際勞工協會長期以來針對此議題發聲，曾在2020年年底參與「移工本勞，同工同酬，Equal Work Equal Pay」的訴求，當時TIWA曾公開表示，政府漠視長期產業發展偏廢、城鄉發展不均、層層轉包、派遣承攬，導致勞動條件下降，看護工長期低薪和高工時支撐殘破的長照體系，以及本勞薪資停滯、勞動法令逐年惡修等結構性問題。





TIWA認為，被奴化的勞動條件也造成本勞的勞動條件向下沉淪，數據顯示，因為有更廉價的移工，本勞薪資難以提升，這也是工運團體長年高喊「移工越廉價，本勞越悲哀」的原因；正視移工與本勞是命運共同體，唯有攜手合作才能改善整體勞動環境。



