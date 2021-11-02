台灣缺完整移民政策　林麗蟬：關鍵在「新住民」定義模糊

《四方報》報導，台灣首位新住民立法委員林麗蟬在立法院期間，曾促成近十年未改的《國籍法》部份條文修正，放寬外配歸戶限制，毋須提供財力證明，並可在歸化成功後再放棄母國籍，降低因歸化而產生的無國籍人士現象。





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接受四方報記者採訪時，她提到目前台灣對於「新住民」這名詞沒有清楚的定義，因此很多法條難以入法。她希望能在未來成立移民政策研究基金會，和各方學者探討「新住民」的明確定義，並且能一起討論完整的移民政策。





例如前陣子發生「新住民發展基金會僅納入外配，香港移民不適用」的新聞事件，就讓林麗蟬覺得有移民族群被忽視。她認為台灣應該要有完整的移民政策，去照顧到每個移民族群，而非單單針對特定族群。





過去林麗蟬在任內曾積極推動新住民基本法，希望在基本法的推動下，落實尊重多元文化精神，在各方面完善保障新住民權益，為台灣創造友善移民環境，提升國家競爭力。林麗蟬認為新住民因語言、文化隔閡等問題，在社會系統中受到歧視與不平等對待，卻因相關法令缺漏而求助無門，因而呼籲應制定移民專法，友善對待來到台灣工作、求學或移民的外籍朋友，這基本法也有助於台灣在經濟面上的成長。





林麗蟬認為目前台灣政府對「新住民」族群的定義仍相當模糊，導致並不是每個新住民族群的權益都有被照顧到。例如新住民發展基金會僅適用「婚姻移民」，那外籍白領、投資移民、創業移民或有意遷居台灣的移工朋友們，究竟算不算「新住民」呢？如果算的話，為什麼基金會的預算不納入這些族群？如果不算新住民的話，那他們跟「婚姻移民」而遷入台灣、需要適應台灣風土民情的外籍配偶，有什麼不同呢？種種問題都有待政府正視和處理。雖然林麗蟬目前已卸任，但她仍相當關心新住民朋友們的權益，期盼台灣社會能夠重視已成台灣第五大族群的新住民族群，一起打拼、共榮成長。



