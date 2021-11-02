誇張！知名飯店「女裸湯區闖入男員工」　櫃檯回應引眾怒

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女網友也表示，自己遇到的是他連問都沒問就走進來，「女裸湯或女更衣室的工作人員應該都要是女性吧？這不是最基本的嗎？還是我認知上有錯誤。」
該事件引發諸多網友不滿，直呼離譜、無法接受，並留言表示「這名男員工感覺就是故意的，假藉弄東西之名」、「工作人員應該在開放前做好前置作業、太離譜」、「應該由女性工作人員先進來告知，得到同意才能進男性工作人員」、「飯店方回覆也非常避重就輕，拜託報警，飯店才會重視這種行為」、「支持提告」等語。
另外，也有其他網友在PO文底下表示，自己在其他飯店也遇過該情況，有男員工闖入女湯區說以爲沒人，要測水溫什麼的，跟櫃檯反應後得到「違反他們的工作規則，應該要沒人的時候才進去」的答案，但是飯店希望網友不要報警，該網友也礙於孩子還小要等警察、筆錄時間太久因而放棄報警，直言這有瑕疵的工作規範。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110