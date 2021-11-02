NBA／胖到超過136公斤？怪物狀元復出至少再等2到3周
鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因右腳骨折，休賽季開刀治療，養傷這段期間傳出身材走樣，胖到超過300磅(136公斤)，鵜鶘總教練Willie Green則表示，子弟兵目前傷勢恢復良好，2到3周後會再度評估。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-02 10:17:00｜2021-11-02 10:25:24
根據《ESPN》記者Andrew Lopez報導，Green表示，醫生認為Williamson的傷勢恢復賀規，但尚未獲得5隊5訓練的許可，在2到3周後會再度檢查。
儘管鵜鶘開季僅1勝5敗，相當需要Williamson回歸，但仍相當謹慎看待這次傷病，不過令鵜鶘擔心地是，《Bleacher Report》記者Jake Fischer爆料，身高6尺6吋(約201公分)高的Williamson，體重從128公斤漲到超過136公斤。
今年3月，Williamson在前隊友JJ Redick的播客節目上聊到體態問題，後者認為Williamson需要保持更好的身材以維持健康，而Williamson則認為自己當時減重過頭太輕了，沒那麼強壯，還需要找到平衡點。