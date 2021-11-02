COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／胖到超過136公斤？怪物狀元復出至少再等2到3周

▲鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因右腳骨折，休賽季開刀治療，養傷這段期間傳出身材走樣，胖到超過300磅(136公斤)。（圖／美聯社／達志影像）
▲鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因右腳骨折，休賽季開刀治療，養傷這段期間傳出身材走樣，胖到超過300磅(136公斤)。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-02 10:17:00｜2021-11-02 10:25:24

鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson因右腳骨折，休賽季開刀治療，養傷這段期間傳出身材走樣，胖到超過300磅(136公斤)，鵜鶘總教練Willie Green則表示，子弟兵目前傷勢恢復良好，2到3周後會再度評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《ESPN》記者Andrew Lopez報導，Green表示，醫生認為Williamson的傷勢恢復賀規，但尚未獲得5隊5訓練的許可，在2到3周後會再度檢查。

儘管鵜鶘開季僅1勝5敗，相當需要Williamson回歸，但仍相當謹慎看待這次傷病，不過令鵜鶘擔心地是，《Bleacher Report》記者Jake Fischer爆料，身高6尺6吋(約201公分)高的Williamson，體重從128公斤漲到超過136公斤。

今年3月，Williamson在前隊友JJ Redick的播客節目上聊到體態問題，後者認為Williamson需要保持更好的身材以維持健康，而Williamson則認為自己當時減重過頭太輕了，沒那麼強壯，還需要找到平衡點。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀