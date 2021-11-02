高雄月世界「熱氣球」飛高高　限量席次開放現場購票

高市府觀光局舉辦媲美土耳其風情的月世界熱氣球繫留體驗活動，吸引眾多民眾前往朝聖，上週末在田寮月世界湧進破萬名遊客，周圍土雞城業者也迎來客滿人潮。高市府觀光局提醒，活動只到11月7日，週二至週四早上特別開放限量現場購票，想要到高雄來趟浪漫的飛高高偽出國小旅行，請把握最後機會。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-02 10:32:25
月世界熱氣球繫留體驗已進入倒數，活動將視當日氣候狀況於週二至週四早上特別開放限量「現場購票」，可以使用振興券及高雄券支付。另外，觀光局也特別在月世界環湖步道製作網美打卡點，包括有兩對天使翅膀彩繪、情侶專屬的「愛情起飛」，有熱氣球藤籃外型、適合親子合拍的「冉冉升空」，有大棒棒糖童趣色彩的「甜心跳拍」，以及由10顆空飄氣球組成的「十在很美」。遊客可於熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受絕美的美景，得到無價的回憶。
高雄今年冬天十分精彩，山區部分除了田寮月世界熱氣球體驗活動外，寶來及不老溫泉季、茂林紫斑蝶季等相關活動陸續登場，還能到海邊潮遊旗津黑沙玩藝節，再搭配市府「高雄開就賺」振興活動，只要持5倍券或國旅券，向旅行社報名高雄遊程，500元振興券就能換取100元高雄券，每人最多可換200元高雄券。更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢。