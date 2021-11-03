疫苗不均、大國角力 全球共抗極端氣候難齊心

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摩根表示，壓垮各國政府的COVID-19大流行與未來前景出現根本性變化，都加劇美中間的競爭，這會讓氣候外交變得更加困難，縱使拜登率美國重返巴黎氣候協定亦然。
氣候談判裡一直卡在富國和窮國之間的巨大不平等鴻溝，現因COVID-19疫苗取得不均而更加劇。停止使用燃煤、富國如何金援開發中國家減少化石燃料兩大最重要氣候議題，很可能因多國債務空前、國庫拮倨乃至英國脫歐後揮之不去的分歧，而難有進展。
摩根和其他參與過締約方會議的資深人士都覺得，當前緊張的全球外交氛圍，讓各方不預期能出現像2015年達成巴黎氣候協定那種重大突破。
然而氣候變遷帶來的災難已迫在眉睫。按巴黎氣候協定，各國需設法讓本世紀末全球氣溫增幅，相較工業化時代前不增加超過攝氏2度，最理想是控制在1.5度以內，但聯合國警告，若僅按各國現有進度，本世紀結束時全球恐升溫達2.7度，出現更多毀滅性天災。
一位與會COP26但不願具名的歐洲官員直言，美中之間的緊張是氣候峰會取得突破性成果的最大障礙之一。兩國2014年時達成的協議曾有助抗暖達標，如今要中國再次讓步配合美方已斷不可能。
非營利環保組織ClientEarth駐中國首席代表龍迪（Dimitri de Boer）曾與中國生態環境部合作過，他也表示對當今複雜的地緣政治情勢感到擔憂，「國際若太過要求中國加碼應對氣候恐怕不宜，即便有時立意良善，都會有反效果」。
據國際綠色和平的研究，今年上半年中國各地方政府核准的燃煤發電量相較去年同期減少近8成，中國的確已採具體行動抗暖，但因疫情等因素下半年引發國際能源危機，中國又再次下令國內煤礦增產。
加州大學聖地牙哥分校國關教授維克特（David Victor）表示，美中角力下想達成各國間的協作益發困難，甚至美國與歐洲盟邦間的關係，也因近期倉促撤軍阿富汗、攔胡法國向澳洲出售潛艦引發齟齬，還不包括英國脫歐後與歐盟間的芥蒂。
早懷富國未能兌現應對氣候變遷資助承諾舊恨的開發中國家，這次更挾著疫苗取得不公的新仇到格拉斯哥與會。
南非政府顧問、氣候應對融資專家穆果果（Malango Mughogho）說：「疫苗分配宛若氣候融資的翻版，能資助研發並取得疫苗的富國，就是比別人早擺脫疫情。」
據研究機構彭博新能源財經（BloombergNEF）的數據，若想達成巴黎氣候協定目標，世界各國需在30年投資達173兆美元，代價高到即便富國也將面臨政治上的痛苦抉擇，遑論尚在等富國兌現氣候資助的窮國。原本已開發國家允諾每年為窮國籌募1000億美元，10年下來每年都沒達標。（譯者：陳亦偉）1101102