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澳洲潛艦羅生門？莫里森：馬克宏早知潛艦合約生變

▲澳、法潛艦合約爭議持續，澳洲總理莫里森表示澳洲遭到抹黑，澳洲早在6月已提及可能撤銷訂購法國潛艦。圖為法國蘇佛朗級潛艦。（圖／法國DCNS）
▲澳、法潛艦合約爭議持續，澳洲總理莫里森表示澳洲遭到抹黑，澳洲早在6月已提及可能撤銷訂購法國潛艦。圖為法國蘇佛朗級潛艦。（圖／法國DCNS）

中央社

2021-11-03 00:00:00

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）澳、法潛艦合約爭議持續。澳洲媒體今天報導，對於被指向法國總統馬克宏「撒了謊」，澳洲總理莫里森說澳洲遭到抹黑，澳洲早在6月已提及可能撤銷訂購法國潛艦。

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馬克宏（Emmanuel Macron）10月31日公開表示，澳洲於9月15日突然撤銷訂製法國潛艦合約的舉動，已傷害了澳洲以及莫里森（Scott Morrison）的聲譽。當馬克宏被記者問及：「莫里森是不是對你撒了謊？」馬克宏回答：「我不認為我知道答案。」

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，對於「撒了謊」的說法，莫里森提出反駁。

莫里森表示，早在6月15日於巴黎與馬克宏聚餐時，「清楚地提到傳統柴電動力潛艦並不符合澳洲的戰略需求」。當時就提到澳洲政府正積極地找尋其他方案，以代替法國潛艦。

莫里森透露，當他指出法國潛艦與澳洲的需求有落差後，馬克宏答說：「我不喜歡輸（I don’t like losing）。」

莫里森說，澳洲9月15日宣告接受美國和英國協助建造核動力潛艦之前，馬克宏已經知道澳洲可能會撤銷訂購法國傳統動力潛艦。

他指出，甚至早在兩人聚餐前，澳洲政府就已多次表示擔心法國潛艦預算超支、進度延誤，而且無法採用澳洲生產零、組件的等問題。

莫里森表示，其中一項最讓澳洲擔心的問題是，澳洲當時向法國訂製的傳統動力潛艦要等到2030年後，甚至可能要等到2038年，才能下水服役；到時候，該批潛艦可能已經是落伍的戰備了。

莫里森表示，在與馬克宏聚餐後，法國廠商有全力因應澳洲的疑慮並且採取行動。

莫里森說，9月13日（即澳洲與英、美組成AUKUS三方安全聯盟，並且宣布澳洲接受英、美協助建造核動潛艦的前兩天）一度試圖致電馬克宏，預先告知澳洲即將撤銷訂購法國潛艦。但馬克宏只是以文字訊息回應。

莫里森還透露，馬克宏在訊息中詢問：「對於我們合作推動的大規模潛艦計畫，我應該預期會收到好消息還是壞消息？」

莫里森認為，馬克宏當時已經了解到，有關潛艦合約可能會被撤銷，因此，在AUKUS聯盟宣布組成前，馬克宏拒絕與他通電話。（編輯：馮昭）1101102

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