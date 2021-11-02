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Novavax開胡取得印尼EUA！年底前將出貨2000萬劑疫苗

▲諾瓦瓦克斯研發的疫苗開胡，首先取得印尼緊急使用授權。（圖／美聯社／達志影像）
▲諾瓦瓦克斯研發的疫苗開胡，首先取得印尼緊急使用授權。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-02 10:32:39

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）表示，其兩劑式新冠肺炎疫苗於1日在印尼獲得第一個緊急使用授權（EUA），預計未來幾週內包括印度、菲律賓等更多國家也會接受這款疫苗。

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綜合外媒報導，諾瓦瓦克斯在獲得緊急授權之後表示，這款疫苗將會交由世界最大的疫苗製造廠印度血清公司（Serum Institute in India）進行生產，並由印度公司的品牌「Covovax」命名銷售，預計很快就能製造完成，並向印尼出貨。

根據印尼政府表示，印尼將在今年收到2000萬劑諾瓦瓦克斯疫苗。

諾瓦瓦克斯這款疫苗採用蛋白質次單位技術，與我國高端、聯亞兩家藥廠的新冠疫苗技術相同。在美國和墨西哥進行的第三期大型臨床試驗顯示，其疫苗保護力超過90％，並且能有效對抗現有的變異株。

因不同於其他一些疫苗必須存放在極低溫裝置，可在增加世界上較貧窮國家的疫苗供應方面發揮重要作用。印尼流行病學家也表示，「這款疫苗在印尼這種有許多島嶼的地方更容易運輸、儲存和分發。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲諾瓦瓦克斯疫苗保存條件較不嚴苛，利於在較貧窮國家進行供應。（圖／美聯社／達志影像）
諾瓦瓦克斯先前也在英國、加拿大、歐盟、澳洲、印度申請緊急使用授權，但目前都尚未獲准。諾瓦瓦克斯也預計在年底之前也向美國政府提出緊急使用授權申請。

世界衛生組織（WHO）目前也正在審查諾瓦瓦克斯的申請文件，預計在未來幾週內會得到結果。先前諾瓦瓦克斯和印度血清公司已經承諾將向世衛組織提供逾11億劑疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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