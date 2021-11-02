Novavax開胡取得印尼EUA！年底前將出貨2000萬劑疫苗

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根據印尼政府表示，印尼將在今年收到2000萬劑諾瓦瓦克斯疫苗。
諾瓦瓦克斯這款疫苗採用蛋白質次單位技術，與我國高端、聯亞兩家藥廠的新冠疫苗技術相同。在美國和墨西哥進行的第三期大型臨床試驗顯示，其疫苗保護力超過90％，並且能有效對抗現有的變異株。
因不同於其他一些疫苗必須存放在極低溫裝置，可在增加世界上較貧窮國家的疫苗供應方面發揮重要作用。印尼流行病學家也表示，「這款疫苗在印尼這種有許多島嶼的地方更容易運輸、儲存和分發。」
諾瓦瓦克斯先前也在英國、加拿大、歐盟、澳洲、印度申請緊急使用授權，但目前都尚未獲准。諾瓦瓦克斯也預計在年底之前也向美國政府提出緊急使用授權申請。
世界衛生組織（WHO）目前也正在審查諾瓦瓦克斯的申請文件，預計在未來幾週內會得到結果。先前諾瓦瓦克斯和印度血清公司已經承諾將向世衛組織提供逾11億劑疫苗。
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