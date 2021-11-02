COP26首項協議簽了！百國領袖承諾：2030年終止森林濫伐
第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）在英國蘇格蘭格拉斯哥揭幕，各國領袖齊聚一堂共同把握避免災難性全球暖化的最後10年做好準備，而今（2）日氣候峰會中全球領袖也正式簽署了第一個重要協議，誓言將在2030年前全面終止森林濫伐，其中超過百個國家領袖共同參與，包含擁有「地球之肺」亞馬遜雨林的巴西、全世界最大棕梠油出口國印尼。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-02 10:35:57｜2021-11-02 11:04:57
根據《BBC》報導，超過上百名的國家領導人在為期兩周的氣候峰會首日簽署第一份重大協議，承諾在2030年全面終止森林濫伐，全球將有85%的森林受惠於這項簽署，政府也承諾將挹注近140億英鎊（約新台幣5316億元）的資金，其中部分資金將用來幫助發展中國家恢復「去森林化」（deforestation）土地地力、控制森林野火和補助原住民族。
此份簽署協議當中，有28個國家政府承諾在進行棕櫚油、大豆和可可等農產品全球貿易同時，將不再「砍樹種豆」導致去森林化現象惡化，超過30個世上規模最大的公司企業也承諾將停止森林砍伐相關的投資，並設立一筆11億英鎊（約新台幣417億元）的基金來保護世界第二大熱帶雨林「剛果盆地」。
主持這次峰會的英國首相強生（Boris Johnson）則表示，此項協議將是全球保育森林的一項重要里程碑，強調森林涵蓋巨大的生態系統，也是地球的肺，而這項協議也被視為是阻止本世紀內全球繼續升溫攝氏1.5度C的有效方式。
倫敦大學學院氣候和森林專家路易斯（Simon Lewis）則認為，雖然氣候峰會上簽署首份協議承諾將停止森林砍伐、願意提供大筆資金來保存森林，就政治層面來看是個很大的進展，但他也擔心這項協議將和2014年在紐約簽署、承諾在2020年之前將熱帶森林砍伐量減半，並恢復1.5億公頃土地的「紐約森林宣言」一般淪為過場，實際上「根本沒有減緩森林砍伐的速度」。