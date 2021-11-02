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第75屆商人節「金商獎」外商第一大藥廠　台灣諾華獲肯定

第75屆商人節「金商獎」外商第一大藥廠　台灣諾華獲肯定
第75屆商人節「金商獎」外商第一大藥廠　台灣諾華獲肯定

健康醫療網

2021-11-02 11:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】中華民國商業總會於昨（1）日舉辦慶祝第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮，該獎為國內重要的國家級企業選拔獎項之一，可說是「企業界的奧斯卡」。「金商獎」主要表彰對台工商繁榮貢獻至鉅之經營者、外商和駐台商務單位，在國內負有盛名且極受政府重視，包括立法院游錫堃院長、行政院沈榮津副院長、經濟部王美花部長、商總許舒博理事長等皆出席和進行頒獎。

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外商第一大藥廠台灣諾華首參加及獲獎，台灣諾華總裁華格納(Jorge Wagner)於10月底和得獎者亦提前獲總統蔡英文和行政院副院長沈榮津親自接見，並且在行政院代表所有得獎外商公司致詞，華格納向台灣政府和全國商總表達，對於能夠在台和台灣政府與社會一同合作推動經濟發展、打造適合經商、生活友善的環境，感到十分榮幸！

▲第75屆「金商獎」台灣諾華首次參賽即獲優良外商獎，右 行政院沈榮津副院長，中台灣諾華總裁華格納，左 商總許舒博理事長

「金商獎優良外商」之遴選須經政府投資、貿易、外國駐華商會、民間重要公協會等單位推薦，並經環保、勞工等單位審核評選，能獲當選之優良外商均為國際知名之重要跨國公司。台灣諾華總裁華格納指出，所謂「重新創想醫藥未來」，代表了諾華在個人化、精準化的治療上有著創新的進展，例如諾華是第一個引進基因治療及細胞治療的外商藥廠，提升台灣醫療水平與先進國家同步，嘉惠台灣民眾；同時諾華每年在台灣執行將近百件的試驗專案，也是在台投資臨床試驗的領導者之一。除此以外，台灣諾華也和台灣的全球科技公司攜手合作數位醫療，並積極支持政府政策，參與衛福部精準醫療合作聯盟。

本屆共有14家企業獲得「優良外商獎」，台灣諾華「第一次參賽即獲獎的原因在於諾華善盡CSR企業社會責任，致力於回饋社會。台灣諾華總裁華格納興奮表示，此獎項是屬於所有「活力諾華人」的驕傲，台灣諾華將持續和台灣政府及社會各界合作，共創台灣更好的未來！也謝謝金商獎的肯定。



資料來源：健康醫療網 第75屆商人節「金商獎」外商第一大藥廠　台灣諾華獲肯定

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