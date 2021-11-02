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▲第75屆「金商獎」台灣諾華首次參賽即獲優良外商獎，右 行政院沈榮津副院長，中台灣諾華總裁華格納，左 商總許舒博理事長
「金商獎優良外商」之遴選須經政府投資、貿易、外國駐華商會、民間重要公協會等單位推薦，並經環保、勞工等單位審核評選，能獲當選之優良外商均為國際知名之重要跨國公司。台灣諾華總裁華格納指出，所謂「重新創想醫藥未來」，代表了諾華在個人化、精準化的治療上有著創新的進展，例如諾華是第一個引進基因治療及細胞治療的外商藥廠，提升台灣醫療水平與先進國家同步，嘉惠台灣民眾；同時諾華每年在台灣執行將近百件的試驗專案，也是在台投資臨床試驗的領導者之一。除此以外，台灣諾華也和台灣的全球科技公司攜手合作數位醫療，並積極支持政府政策，參與衛福部精準醫療合作聯盟。
本屆共有14家企業獲得「優良外商獎」，台灣諾華「第一次參賽即獲獎的原因在於諾華善盡CSR企業社會責任，致力於回饋社會。台灣諾華總裁華格納興奮表示，此獎項是屬於所有「活力諾華人」的驕傲，台灣諾華將持續和台灣政府及社會各界合作，共創台灣更好的未來！也謝謝金商獎的肯定。
資料來源：健康醫療網 第75屆商人節「金商獎」外商第一大藥廠 台灣諾華獲肯定
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