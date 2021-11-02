吳宗憲「半年痛失2愛女」狂喊苦 Sandy卻冷回：這是報應
藝人吳宗憲9月才剛把二女兒吳則含託付給其他男人，又在59歲生日當天，透過媒體得知大女兒吳姍儒（Sandy）明年也即將嫁人，而半年內一次「痛失」2名愛將的吳宗憲，近來就在節目《小明星大跟班》上吐露心裡話，坦言連續嫁2個女兒，比拿掉2個膀胱還痛苦。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-02 11:55:50
節目這集單元為「求求你饒了我好嗎？你真的管得太多了」，邀請孫德榮、小刀、嘻小瓜、Wish等人來控訴好友的控制狂行徑，而這主題似乎也道出Sandy的心聲，頻頻向爸爸吳宗憲喊話：「這基本上就是我本人的心聲，求求你不要再管我那麼多了好嗎？拜託！」只不過這話卻讓吳宗憲氣得反過來控訴Sandy：「要結婚竟然是我生日那天，記者來問我，我再怎麼說也是個岳父！」連坐在一旁的孫德榮也忍不住幫忙說話：「我看到新聞很緊張，因為我知道憲哥疼妳，半年要嫁2個女兒多可怕啊！」至於心痛程度，吳宗憲巧妙比喻：「我講真心話，連續嫁2個女兒，比拿掉2個膀胱還痛苦！」但Sandy一聽卻冷回：「根據偉忠哥（王偉忠）的說法，這就是一種報應，一種活該！」
嘻小瓜則是難以忍受Wish對他的體態有著嚴格的控制欲，Wish解釋因為常看到嘻小瓜被酸民人身攻擊，才會希望能夠幫助嘻小瓜維持體態，但Wish的做法，實在讓嘻小瓜壓力大到喘不過氣，還對Wish謊稱工作很忙沒空上健身房，就為了避開他的魔鬼訓練，不料Wish竟說：「其實我有你的行程表，我知道你現在在幹嘛！」這讓全場來賓都對Wish感到非常恐懼，而嘻小瓜更坦言因此壓力大到「鬼剃頭」，而這完全不減Wish的控制慾，硬是帶嘻小瓜去植髮，還搞到頭皮潰爛，為了快速把頭髮留長，他試遍各種秘方，連腸胃都不好了，沒想到Wish竟自以為貼心：「我還帶你去照大腸鏡耶！」這話頓時讓嘻小瓜暴跳如雷：「我問醫生很痛嗎？醫生還說你已經『習慣』了，怎麼還會怕？我笑不出來，我整個想哭！」