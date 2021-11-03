暖化危害不分窮富　COP26拚減碳關乎人類未來

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●照減排承諾走 本世紀恐升溫攝氏2.7度
尤其近期公布的氣候相關報告，不容許世人樂觀。世界氣象組織（WMO）表示，2020年的二氧化碳濃度較2019年上升2.5ppm，來到413.2ppm，是1750年工業化前水準的149%。聯合國（UN）日前公布的報告更指出，若照著目前各國的減排承諾走，本世紀地球平均升溫將多達攝氏2.7度。
●暖化融冰增 本世紀末荷蘭海平面恐升2公分
全球暖化將使融冰增加，導致海平面上升，太平洋島嶼與低窪地區首當其衝，例如擁有33個環礁和島嶼的太平洋島國吉里巴斯，前總統湯安諾（Anote Tong）就預測，吉里巴斯恐怕會在30至60年後變得不適人居。
繁榮的西北歐低地國荷蘭也不能倖免，荷蘭皇家氣象研究所（KNMI）10月公布預測，沿岸海平面到了本世紀末最多可能上升2公尺。
●氣候變遷 野火、暴雨奪命天氣事件頻傳
氣候變遷也會導致極端天氣與氣候異常。今年8月，南歐諸國接連發生野火，義大利南部甚至一晚通報500多起火警；同時南半球的巴西多地則面臨極端寒流。到了10月，義國西北遭風暴襲擊，12小時內就降下破歐洲紀錄的742毫米雨量。
這些引發農損的奪命天氣事件，在孩童有生之年會變得更頻繁，特別是中低收入國家。「拯救兒童基金會」（Save the Children）報告指出，阿富汗孩童可能會比長輩多忍受高達18倍的熱浪，馬利孩童可能會經歷多達10倍的作物歉收。
●地球升溫攝氏2度 珊瑚存活不到1%
人為導致的全球暖化也會使珊瑚受害。全球珊瑚礁監測網（Global Coral Reef Monitoring Network）表示，2009到2018年全球有14%珊瑚礁死亡，受損最慘重的是南亞、太平洋、阿拉伯半島和澳洲沿岸的珊瑚，主因即是海溫升高。
聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）預測，如果全球氣溫比前工業時期高約攝氏1.5度，有70到90%的珊瑚將消失。
如果氣溫升幅達攝氏2度，全球只有不到1%的珊瑚能存活。目前，地球表面平均氣溫已比前工業時期高出攝氏1.1度。
●華府提10年減排50% 北京喊2060碳中和
面對氣候變遷，美國情報單位10月首度表示，國安和全球穩定面臨廣泛威脅，白宮放眼未來10年把溫室氣體排放量減縮至少50%，但因民主黨議員尚未支持總統拜登（Joe Biden）的全面經濟提案，拜登難在COP26做出承諾。
當今碳排第一大國中國則透過「2030年前碳達峰行動方案」，宣示新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例，將在2030年達40%左右。中國誓言在2030年前達到二氧化碳排放峰值、2060年前實現碳中和，但這也意味未來10年中國還會不斷增加碳排放。
至於另一個碳汙染大國巴西則擬在COP26承諾，2030年前將減少43%排放量、2050年實現碳中和，並將透過重新造林來吸收大氣中的碳。但巴西在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政頭三年裡，亞馬遜地區伐林、焚林情形大幅增加。
●氣候變遷當務之急 端看各國起而行
氣候變遷議題堪稱人類當務之急，今年諾貝爾物理獎也首度由氣象學家─日裔美籍學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼（Klaus Hasselmann）及義大利學者帕里西（Giorgio Parisi）獲得。他們的研究幫助人類了解地球氣候和全球暖化，但人類能否扭轉困境，仍得看各國接下來如何「起而行」。（編輯：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1101102