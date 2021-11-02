帶陳昊森回家過夜　起底歐弟前妻「女強人背景」

歐漢聲（歐弟）與前妻鄭雲燦相差9歲，今年8月宣布和鄭雲燦因無法磨合、溝通而離婚。近日鄭雲燦被週刊拍到，和25歲鮮肉男星陳昊森密會過夜，鄭雲燦從大陸嫁來台灣，不僅外型亮麗，婚前還是知名廣告公司的創意總監，且傳出年紀輕輕名下就有不動產，女強人形象鮮明。
娛樂中心/綜合報導
2021-11-02 11:06:50｜2021-11-02 11:08:39
鄭雲燦身高160公分，約45公斤，擁有瓜子臉及水汪汪大眼，外型出眾，她婚前在北京大型廣告公司當創意總監，還是兼職平面模特兒，雙親則是重慶小商人，據悉，多年前鄭雲燦在北京有棟房子，後來賣掉，婚後隨歐弟到台灣定居。
成為台灣媳婦後，鄭雲燦經營網路服飾事業，閒暇時喜歡玩貓、研究跑車及重機，也熱愛衝浪，與歐弟都喜歡戶外活動，因外型亮麗，過去曾有傳言指鄭雲燦是整型美女，歐弟代老婆否認：「完全沒有，看她爸就知道，很帥！我確認過了！」
如今，鄭雲燦被爆出有新歡陳昊森，兩人密會過程相當小心，時時觀察身旁有無跟蹤，除了一同過夜外，兩人一早還騎重機早餐約會，黏在一起整天，兩人看似八竿子打不著，如何搭上也令外界好奇。而《NOWnews今日新聞》記者致電給陳昊森經紀人詢問戀情，對方表示目前處於忙碌狀態而未給予回覆。（編輯：薛羽彤）