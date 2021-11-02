COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

今日起口罩禁令鬆綁　八大場所條件式開放

今日起口罩禁令鬆綁　八大場所條件式開放
今日起口罩禁令鬆綁　八大場所條件式開放

健康醫療網

2021-11-02 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，經與相關單位溝通討論及評估後，中央流行疫情指揮中心今(28)日宣布，自今(2021)年11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，調整相關措施及規定如下：

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動、拍照、空曠處　免戴口罩

一、二級警戒措施：

1.外出全程佩戴口罩，除例外情形(如下列)，得免戴口罩：

(1).於室內外從事運動、唱歌時。

(2).於室內外拍攝個人/團體照時。

(3).農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。

(4).於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。

(5).於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

上述場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

2.營業場所及公共場域遵守實聯制、量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

3.取消以下限制：

(1).集會活動人數上限。

(2).營業場所及公共場域人流控管/總量管制。

(3).藝文展演/體育活動/國家公園/國家風景區/觀光遊樂業等之室外人數降載規定。

高鐵、台鐵、電影院可飲食　八大場所無陪侍可開放

4.開放台鐵/高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、電影院、KTV、MTV、網咖等場所/場域得暫時脫口罩飲食。

二、目前仍需關閉之場所(歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等)，無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放。

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。



資料來源：健康醫療網 今日起口罩禁令鬆綁　八大場所條件式開放

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀