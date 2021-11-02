支持能源轉型　謝國樑籲中央：兼顧能源發展與環境保育

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謝國樑也提及深澳卸煤碼頭的這段往事，當年他是基隆選出來的區域立委，現在的市議員王醒之在當年是「我愛番仔澳灣連線」發言人，而當年關心此案的朝野議員之一，就是現任立委蔡適應；當時他們一起代表民眾在立法院外抗議，守住番仔澳灣的美麗海灣。
謝國樑說，十多年過去，時空環境與角色有些轉換，王醒之是市議員，他為民間人士，而蔡適應則是基隆的區域立委，環團在過去這段時間反填海造陸的抗議中，似乎沒有看到蔡適應的身影；不過，昨天看到蔡適應首度表態挺環團主張，建議採浮動式天然氣接收站FSRU，等於是反對台電的填海造陸方案。
謝國樑認為，協和電廠是隸屬於台電，台電是國營企業，受立法院監督，當年他是基隆唯一的區域立委，地方民意反對深澳卸煤碼頭，他當然要帶頭衝，如今蔡適應是區域立委，更是責無旁貸，應該要扛起這個責任；他能理解蔡適應的壓力，但既然已表態，就希望能善盡立委職責，為基隆守住海洋淨土。
謝國樑強調，他支持能源轉型，也期待2024年協和電廠的重油燃燒機組能除役，還給基隆人好的空氣品質與生活環境；但能源發展與環境保育一直是兩個不斷衝突的課題，在保護海洋的環保意識下，身為擁有權力的執政者，應審慎思考如何兩者兼顧，創造雙贏局面，而不是一意孤行，淪為雙輸局面。