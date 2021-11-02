「美軍駐台」北京早知道！共軍消息人士：共識說破變挑釁
總統蔡英文先前接受《CNN》專訪時指出來自北京的威脅每天都在增加，並首度證實美國軍隊在台灣領土的存在。蔡英文這段受訪內容公開之後，隨即在國內外發酵，引起廣泛討論。中國軍方消息人士表示，美中兩國在過去40年來，對於「美軍在台灣」一事有著「戰略默契」，更指出蔡英文公開「說破」這件事情，就是企圖挑釁中國當局的底線。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-02 11:48:16｜2021-11-02 11:48:58
《南華早報》引述一名駐北京軍方消息人士說法指出，北京早意識到，自1980年以來，美國在台灣留下了一些軍事人員作為聯絡官，並且進行非官方的防務交流。「中國注意到，美國在1980年代之後，在台灣以『顧問』的官方頭銜，保留大約十幾名低階軍官。」消息人士進一步表示，「這群美國軍官就像是聯絡團隊，負責華府和台北之間的防禦行動，例如幫助訓練，這應該是華府與北京之間的戰略默契。」
該消息人士稱，北京還知道另一批美國海軍陸戰隊駐紮在台灣，負責維護美國在台協會（AIT）的安全，但他們並不是現職的美國軍官。
台灣前副國防部長林中斌稱，美國海軍陸戰隊保衛AIT以及他們與台灣軍官的軍事接觸，幾十年來一直是公開的秘密，這根本不是什麼大問題。林中斌表示，「有時美國會派軍事人員幫助訓練台灣軍隊，這可能是他們售後服務的一部分，有時只是純粹的訓練援助。大家都有共識，美國軍官不會在台灣穿制服。」
過去這些美軍雖然「存在」，但是北京幾乎沒有提出抗議。不過隨著蔡英文上週公開證實有美軍在台灣協助訓練國軍之後，北京作出更嚴厲的回應，並警告美國不要向台獨發出「錯誤訊號」。
負責中國、台灣和蒙古關係的前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，美國軍售包括培訓和支援，而不僅僅是硬體，「最近媒體披露的情況並沒有表明現狀有任何改變，在這個問題上唯一新的進展是北京出於政治動機的憤怒。」
中國軍方消息人士表示，打破40多年的默契是「出於政治動機，企圖挑釁中國當局的底線。」消息人士指出，「把戰略性默契變成公開承認，目的是將這種共識轉化為政治問題。此舉也進一步將美中、兩岸以及美台之間的關係複雜化。」