宣導期結束！桃園4里即日起清潔隊將拒收一般垃圾袋

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環境清潔稽查大隊長羅文林表示，9月中起陸續發放專用垃圾袋到試辦區里民家中，並於10月1日起開始試辦使用專用垃圾袋，除了辦理多場政策說明會外，每日跟隨垃圾車的稽查員也不時向民眾說明宣導，施行一整個月下來，跨縣市丟垃圾的情形大幅減少，與上月同期比較，試辦區4條清運路線合計每日減少垃圾量約3.5噸，垃圾車準點率更高達9成以上，執行成效可以說踏出了成功的第一步。
羅文林指出，自10月1日宣導期開始，每天4條垃圾車收運路線後方都加派人員宣導，除查看民眾是否確實有使用專用垃圾袋外，也加強宣導領取到專用垃圾袋的管道資訊，宣導期間只有極少數民眾未使用專用垃圾袋，即日起，試辦區的4里若未使用桃園市專用垃圾袋丟垃圾就會被拒收。
羅文林表示，目前專用垃圾袋免費提供，從11月起試辦1年為期，各家戶可收到100個專用垃圾袋，下次配發時間預計在12月中旬左右，僅家戶垃圾需要使用專用垃圾袋，資源回收物、廚餘與大型家具等仍依照以往模式回收，對民眾沒有影響。還沒領到專用垃圾袋的里民，仍可至里辦公處領取或撥打服務專線洽詢(03-3313508、03-3313510，服務時間為每日上午10:00至晚上10:00)。
羅文林強調，雖然現階段垃圾袋採免費提供，還是提醒民眾在倒垃圾時，仍應做好垃圾分類、資源回收，廚餘瀝乾水份後再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低垃圾產生量。