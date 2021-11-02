遠東集團也想買家樂福！徐旭東證實出價競標、看誰價錢高
在全聯福利中心砸重金買下大潤發，為零售市場投下震撼彈，業界也盛傳統一集團要買下家樂福在台業務，雖然統一集團回應「這是單純的家務事」、「沒有誰跟誰競爭的問題」，但遠東集團董事長徐旭東今（2）日也表態證實遠東集團已出價競標。對於統一集團「家務事說法」，他更指稱法方沒有這樣說，而是「誰肯出價錢高，是以這角度」。
記者顏真真/台北報導
2021-11-02 12:01:51｜2021-11-02 12:03:37
全聯福利中心10月22日晚間無預警宣布將併購大潤發，為零售市場投下震撼彈。另一方面，家樂福打算出售的消息也已傳多時，業界更盛傳統一要買下來，尤其統一集團已持有台灣家樂福40%股份。對此傳言，統一集團也回應，這是一個假設性議題，事情真的非常簡單，沒那麼複雜，若有此事發生，統一會堅持當初的承諾，繼續承擔責任，還強調，這是單純的家務事，沒有什麼競爭的問題，
不過，日前外媒報導，包含遠東集團及凱雷等5家私募基金都已進入第二輪競購程序，而遠東集團董事長徐旭東今日出席SOGO周年慶記者會時也證實此消息。他說「我們在參加，也有其他人一起在參加，過程中非常挑戰和複雜，我們也在盡量努力。」
至於統一稱這是家務事，若法方退出，統一會買回股權，徐旭東則強調，法方沒有說這是家務事，「他是說誰肯出價錢高，是以這角度」。