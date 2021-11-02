COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

厚重防摔殼讓iPhone電池衰弱？達人：該裝要裝別因噎廢食

▲網友貼文指出，他的iPhone耗電量為什麼感覺不太正常，終於找到問題所在，就是手機殼太厚了。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）
▲網友貼文指出，他的iPhone耗電量為什麼感覺不太正常，終於找到問題所在，就是手機殼太厚了。（示意圖／記者朱永強攝2021.9.25）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-02 11:56:31｜2021-11-02 13:34:59

日前有網友在「Dcard」貼文指出，iPhone使用市售防摔加厚殼，耗電量大增。對此，3C達人廖阿輝今（2）接受《NOWnews》訪問時表示，這是一體兩面事情，電池如果壽命衰退，換新品頂多900、990元，「但如果你不裝防摔殼而掉在地上，修一次螢幕至少上萬元起跳，不要因噎廢食！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文網友指出，防摔加厚殼會導致iPhone電池壽命減少的問題，有拿去問客服，結果竟是因為散熱不佳導致耗電加劇。當時客服回覆稱，市售的防摔殼可能沒有針對散熱進行加強設計，建議是指加裝防撞邊框會比較有散熱效果。

「官方客服一定會用最保守的方法回覆。」廖阿輝認為，手機只要打開使用，電池壽命就會有一定程度的衰退。至於散熱問題是否會影響到電池壽命，他認為，這個影響其實微乎其微，而且市面上許多號稱能測試手機電池壽命的App，都僅是參考價值，並沒有實質幫助，消費者還是要實際以自己使用體驗而定。

廖阿輝分析，會影響手機電池壽命的行為，不外乎就是使用快速充電、副廠充電、長時間打手游導致手機長期過熱，或是長時間不充電等情形，但如果正常使用，一般電池能撐個數年都是OK的，消費者不用太過擔憂電池壽命問題。

廖阿輝強調，就算真的如網友所說，防摔殼會影響到手機散熱，導致電池壽命因此降低，但蘋果電池換一顆頂多900、990元，如果為了擔心電池衰退，而不使用防摔殼，然後未來不慎將手機摔在地上，螢幕要維修就是上萬元起跳，不用因噎廢食。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀