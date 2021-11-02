厚重防摔殼讓iPhone電池衰弱？達人：該裝要裝別因噎廢食
日前有網友在「Dcard」貼文指出，iPhone使用市售防摔加厚殼，耗電量大增。對此，3C達人廖阿輝今（2）接受《NOWnews》訪問時表示，這是一體兩面事情，電池如果壽命衰退，換新品頂多900、990元，「但如果你不裝防摔殼而掉在地上，修一次螢幕至少上萬元起跳，不要因噎廢食！」
記者賴志昶／台北報導
2021-11-02 11:56:31｜2021-11-02 13:34:59
貼文網友指出，防摔加厚殼會導致iPhone電池壽命減少的問題，有拿去問客服，結果竟是因為散熱不佳導致耗電加劇。當時客服回覆稱，市售的防摔殼可能沒有針對散熱進行加強設計，建議是指加裝防撞邊框會比較有散熱效果。
「官方客服一定會用最保守的方法回覆。」廖阿輝認為，手機只要打開使用，電池壽命就會有一定程度的衰退。至於散熱問題是否會影響到電池壽命，他認為，這個影響其實微乎其微，而且市面上許多號稱能測試手機電池壽命的App，都僅是參考價值，並沒有實質幫助，消費者還是要實際以自己使用體驗而定。
廖阿輝分析，會影響手機電池壽命的行為，不外乎就是使用快速充電、副廠充電、長時間打手游導致手機長期過熱，或是長時間不充電等情形，但如果正常使用，一般電池能撐個數年都是OK的，消費者不用太過擔憂電池壽命問題。
廖阿輝強調，就算真的如網友所說，防摔殼會影響到手機散熱，導致電池壽命因此降低，但蘋果電池換一顆頂多900、990元，如果為了擔心電池衰退，而不使用防摔殼，然後未來不慎將手機摔在地上，螢幕要維修就是上萬元起跳，不用因噎廢食。