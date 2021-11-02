綠委提「台灣新道路宣言」　籲反對4公投、挺蔡英文路線

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彭佳芸則宣讀宣言內文。宣言指出，蔡英文領導這個國家，已經帶領台灣走出一條新道路，證明小英總統路線的成功。蔡英文領導台灣走入國際社會、能源轉型、鞏固民主，這就是台灣的新道路。
宣言鄭重呼籲，希望台灣人民大聲表達支持台灣新道路，大家如果支持，就該對年底公投投下4個不同意。 讓台灣重返國際、讓台灣能源轉型、讓台灣民主鞏固。
宣言提到，這是台灣眼前的關鍵與選擇，但有人想藉由4項公投，破壞國際關係、破壞能源轉型、破壞投票秩序，因此，必須要站出來反對。
宣言提及，「我們要問自己，要不要重返國際社會？要不要能源轉型？要不要守護民主？再問一次、再確認一次！ 要，就繼續走，一定會成功。4項不同意、台灣更有力」。
黃俊哲也提到，年底公投關乎台灣命運，呼籲大家共同努力，公投確認台灣未來的路「一定要走對 不要來後退」；鄭宇恩議員則點出攸關新北環境的核四公投，新北市長侯有宜對此始終不願正面表態，新北市議會除了持續要求侯表明立場 ，也要求在沒有能力安全處理核能之前，應讓新北市民免於這樣的恐懼。
廖宜琨也說明本次公投一個台灣願景的選擇，也是一個台灣未來的選擇，未來將持續透過宣講與溝通，取得大眾的認同與支持，期待能成功擋下本次對台灣未來影響甚鉅的決定性公投。最後眾人同聲呼口號，表達新世代為堅持台灣新道路，共同為年底公投宣講的信心與能量。