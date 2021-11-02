男子酒饞防疫旅館緩降機垂降外出買酒 最高恐遭罰百萬
竟有隔離期間的男子為買酒，用防疫旅館緩降機垂降出門，高雄鹽埕分局七賢路派出所在10月29日深夜11點許獲報，寄宿旅館內2樓居家檢疫隔離之許男，未經許可即擅自以逃生緩降機垂降逃離外出，確認許男衣著特徵，隨即於週邊區域進行緊急查找，在半個小時內即將許男查獲，許男違規行為將可處新台幣10萬元到100萬元的罰鍰。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-02 12:29:37
鹽埕分局七賢路派出所接獲轄區防疫旅館櫃檯員工通報，在聽聞一巨大碰撞聲響後，外出查看赫然發現在旅館旁的防火巷內，有一條緩降機的逃生吊繩從2樓垂吊至1樓，員工驚覺可能係寄宿於2樓房內居家檢疫隔離的43歲許男，未經許可即擅自逃離外出，於是趕緊通報轄區派出所。
警方立即擴大調閱旅館以及週邊公設與民間監視器，確認許男衣著特徵與逃跑路徑，不久後，警方在旅館週邊搜查時就發現防火巷內有人影閃現，立即追上前去，順利在暗巷內將許男查獲。
許男表示，因隔離太多天了酒饞，就想要喝啤酒，既然不能出門，就想到可以利用旅館逃生設備緩降機垂降到1樓，再到就近超商購買啤酒，但因超商皆採實聯制規範無法進入因而沒買到酒，欲尋原路線返回旅館時，即遭警方查獲，許男對自己的衝動行為懊悔不已，警方也依「傳染病防治法」相關規定蒐證完備，函請衛生局進行裁罰。
高雄市衛生局表示，以男子的行為已違反傳染病防治法第58條第一項第四款，需居家檢疫者若擅離指定隔離處所而有具感染他人風險的行為，可處新台幣10萬元到100萬元，相關違規情節需參酌現場事證進一步釐清、處分。