名家論壇》鄭仲嵐／自民黨驚險過半  修憲門檻仍有距離？

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而在勝選之後，未來人事與內閣小幅調動之餘，勢必也要進入後新冠疫情時代，民生經濟復興之餘，自民黨過往念茲在茲的修憲問題勢必也會被拋出來。岸田文雄在黨本部召開記者會時，就憲法改正一事表示「會經由黨部討論，就修憲一事全力做好一切準備」。
然而，國內民生與修憲、外交等議題孰輕孰重，也需要讓國民知曉，岸田拍胸脯保證稱「我們會在充分得時間下取得取得國民廣泛理解，為了取得國民理解，國會議員下一步的動作也將會有其影響」，未來預計透過國會力量加大修憲宣傳的力道。然而，是否真能入此順利？其中很重要的關鍵，或許要看黨內重組跟第三勢力。
日本維新會成關鍵？
修憲在台灣是相當高的門檻，在日本亦然，需要參眾兩院都有三分之二的議員同意才可提案。參議院目前自民黨與公明黨聯合執政下，尚可保住三分之二席次，但是眾議院在這次重選過後，自民黨與公明黨聯合還是無法達成修憲必要的310席門檻，也因此，拉攏第三勢力成為關鍵。
若要挑戰修憲門檻，拉攏偏右派的第三勢力「日本維新會」成為重點，該黨在這次的選舉中逆勢崛起，奪下41席，有著相當顯著的成長。特別是日本維新會現在的領袖級人物，大阪府知事吉村洋文，在這幾年人氣飛躍成長，這次大阪府也成為日本自民黨「全滅」，無一當選的自治體，維新攻克不少選區。
然而，轉到自民黨內，仍有其黨內變因。特別是幹事長甘利明在落選後，雖然靠著比例代表還是拿回議員席次，但對他來說仍是場慘敗，最後他也因此辭去幹事長職位。原先較偏右派且支持修憲的甘利，在離開幹事長，這個等同黨內大腦的職位後，未來接替的人選是否能夠接續既有路線，值得關注。
民生議題仍是主軸？
最後則是修憲一事，在現在的時局下是否仍是民眾最關注？過往修憲的主軸都會聚焦於是否明確記載自衛隊合法性，以及是否要創設緊急事態條例等，因應東亞險惡的局勢。不過在新型冠狀病毒的後疫情時代，如果無法讓目前的日本社會回復到一定常軌，恐怕修憲仍是困難。
日本《讀賣新聞》就報導，目前日本所謂「修憲勢力」雖然來到338席次，看似有機會，但其實受到這一年多來疫情下緊急事態宣言的影響，多半退回到過往保守，只求生活先穩定的心態。加上現在國會正在議論新的投票法，包括下調投票權到18歲，不論戶籍各地皆可投票等，整備好投票方式再議論修憲也不遲。
因此，如果現在時刻要論及修憲，確實舊時程上來說可能仍過早，日本也才剛從大病初癒的新型冠狀病毒中恢復，2021年10月開始漸漸恢復各地的經濟活動，如果貿然拋出修憲議題，恐怕只會讓恢復中的經濟態勢再受到打擊。
而且就現實上來說，在過去最熱衷修憲的安倍晉三辭去首相後，自民黨內便暫時沒有再觸碰修憲議題。現在岸田又是出身較「親中鴿派」的宏池會，因此外界廣泛認為近期修憲機率不大。
但就如同中國外交部在選舉隔天記者會上，發言人就日本修憲與否，一句話「我們會持續關注日本言行」，加上過去普遍被認為較親中的公明黨也採取消極地應對下，岸田政權雖然在這次眾議院大選中暫且力挽狂瀾沒失血，但對於未來幾年施政與修憲與否，或許還是會跟過去政權般亦步亦趨，不會大力跨步。
●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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