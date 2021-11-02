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協和發電廠改建計畫惹議　林右昌、蔡適應：支持能源轉型

▲基隆協和電廠為全國唯一僅存的燃油發電廠。（圖／立委蔡適應辦公室提供）
▲基隆協和電廠為全國唯一僅存的燃油發電廠。（圖／立委蔡適應辦公室提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-11-02 12:32:05

基隆的台電協和電廠將轉型天然氣發電，擬建第四天然氣接收站，昨（1）日在環評會議上遭委員要求補正再審；基隆市長林右昌今（2）日表示，支持能源轉型，降低環境衝擊，讓各種意見都能充份表達，理性討論、凝聚共識。

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▲基隆市長林右昌今（2）日表示，支持能源轉型，降低環境衝擊，讓各種意見都能充份表達，理性討論、凝聚共識。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（2）日表示，支持能源轉型，降低環境衝擊，讓各種意見都能充份表達，理性討論、凝聚共識。（圖／基隆市政府提供）
林右昌也提出五點他一貫的態度與主張，包括一、要求採用最嚴謹的程序與標準來進行本案的環評審查。二、要求讓更多的專家學者參與，以充分討論。三、要求台電要與地方民意代表以及當地民眾充分說明溝通。四、要求保障外木山漁民生計。五、要求確保基隆港航運安全。

▲立委蔡適應說，對於台電目前規劃協和以填海造陸建造永久站，「他個人與民間團體立場一致」，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。（圖／立委蔡適應辦公室提供）
▲立委蔡適應說，對於台電目前規劃協和以填海造陸建造永久站，「他個人與民間團體立場一致」，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。（圖／立委蔡適應辦公室提供）
立委蔡適應指出，對於政府能源的轉型表示肯定，協和電廠作為全國唯一僅存的燃油發電廠，轉型為燃氣將對空氣污染有根本的改善，多數基隆市民抱持樂觀正面態度；因此長期緊盯經濟部、台電相關規畫，務必確保協和重油的機組2024年如期除役。

蔡適應說，對於台電目前規劃協和以填海造陸建造永久站，「他個人與民間團體立場一致」，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項，也尊重環評委員專業判斷的決定；環境保育與能源供應絕非零和競爭，盼在兩者間取得共識，讓基隆海洋環境獲得永續發展，電力供應分散風險、經濟成長穩定向前。
 

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