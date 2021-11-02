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野火肆虐、綠色走私！COP26「保護森林協議」背後用意深

▲第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）今日簽下首份協議，100多國承諾將停止砍伐樹林，而其中用意更讓英國首相強生（Boris Johnson）形容具有里程碑意義。（圖／美聯社／達志影像）
▲第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）今日簽下首份協議，100多國承諾將停止砍伐樹林，而其中用意更讓英國首相強生（Boris Johnson）形容具有里程碑意義。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-02 13:08:31

第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）自10月31日起揭開序幕，今（2）日更是在英國首相強生（Boris Johnson）的主持下，與超過百位國家領袖簽署了第一份協議，承諾將在2030年前終止森林濫伐，不過為何氣候峰會對於「保護森林」如此看重，原因在於2021年對全球的森林來說，可說充滿危機的一年，而一向調節碳排放、溫室氣體的「地球之肺」若真的受損了，恐怕人類得面臨的只剩無法避免的災難性後果。

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世界氣象組織（WMO）指出「極端氣候已成為新常態」，過去7年創下有記錄以來最熱的溫度，今年海平面上升高度也突破新高，減緩地球暖化、極力達到碳中和也成為當務之急，而樹木作為碳中和（Carbon neutral）的重要一環，生長時會吸收大氣中的二氧化碳，整片森林更具備「碳吸存」的功能，然而由於人類活動和氣候變化，森林面臨多重壓力，包括非法砍伐、走私林木、野火和樹木的「疫情」，氣候變化導致上述現象頻繁發生，而失去樹木後又更加速了氣候惡化的過程。

▲聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將登場，數以百計行動主義者今天在負責主辦會議的蘇格蘭城市格拉斯哥集結。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）被譽為「你我這一生中最重要的國際會議」，今日簽下的首份協議承諾至2030年將全面終止森林濫伐。（圖／美聯社／達志影像）
根據《香港01》報導，人們對抗新冠疫情期間，英國的樹木之間也爆發了疫情大流行（Treedemic），從倫敦到英格蘭北部、蘇格蘭南部，這些樹木在秋季來臨前就開始枯萎轉黃，白蠟樹只剩下枯萎的樹枝，大量樹病傳來導致木苗、樹木病的病、死的死。報導中更稱受感染的樹木死亡率高達99%，然而樹木不能移動，為何能造成疫情傳播呢？其實答案也是「疫情」，隨著航空、海運普及與新冠疫情普及，這些因疫情失業的人看準了全球園藝業興盛，進行「綠色走私」非法獲取暴利，卻對自己成為樹木疫情流行幫手一無所知。

不僅如此，全球暖化熱浪侵襲造成的頻繁野火，也大量燒燬了林木，根據美國加州林業和消防局（ California Department of Forestry and Fire Protection）公布的數據，今年加州山林大火面積已達1760平方公里，比紐約市面積還要大；加上巴西總統波索納落（Jair Bolsonaro）近年來的過度開發，有「地球之肺」美稱的亞馬遜雨林過去一年來被砍伐的後果就是嚴重威脅當地生態、進一步導致地球調節溫室氣體能力下跌。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲極端氣候帶來了熱浪與乾旱，今年全球多處因此發生森林野火，調節碳中和的樹木反而葬身成為溫室氣體，加速全球溫室效應。（圖／美聯社／達志影像）
想要共同對抗氣候變遷不是只有口號，這也是COP26首份簽署協議展現的意涵，除了百位國家領導人承諾在2030年前全面終止森林砍伐，政府也承諾將挹注近140億英鎊（約新台幣5316億元）的資金用於恢復「去森林化（deforestation）」土地地力、資助當地居民等等，而英國首相強生也表示，計劃在未來三年將植樹率提高3倍，藉此在2050年達到零碳排的目標，更稱這份協議將是全世界保護森林的重要里程碑。
 

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