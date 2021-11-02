野火肆虐、綠色走私！COP26「保護森林協議」背後用意深
▲第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）今日簽下首份協議，100多國承諾將停止砍伐樹林，而其中用意更讓英國首相強生（Boris Johnson）形容具有里程碑意義。（圖／美聯社／達志影像）
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▲第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）今日簽下首份協議，100多國承諾將停止砍伐樹林，而其中用意更讓英國首相強生（Boris Johnson）形容具有里程碑意義。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-02 13:08:31
第26屆聯合國氣候變遷峰會（COP26）自10月31日起揭開序幕，今（2）日更是在英國首相強生（Boris Johnson）的主持下，與超過百位國家領袖簽署了第一份協議，承諾將在2030年前終止森林濫伐，不過為何氣候峰會對於「保護森林」如此看重，原因在於2021年對全球的森林來說，可說充滿危機的一年，而一向調節碳排放、溫室氣體的「地球之肺」若真的受損了，恐怕人類得面臨的只剩無法避免的災難性後果。
世界氣象組織（WMO）指出「極端氣候已成為新常態」，過去7年創下有記錄以來最熱的溫度，今年海平面上升高度也突破新高，減緩地球暖化、極力達到碳中和也成為當務之急，而樹木作為碳中和（Carbon neutral）的重要一環，生長時會吸收大氣中的二氧化碳，整片森林更具備「碳吸存」的功能，然而由於人類活動和氣候變化，森林面臨多重壓力，包括非法砍伐、走私林木、野火和樹木的「疫情」，氣候變化導致上述現象頻繁發生，而失去樹木後又更加速了氣候惡化的過程。 根據《香港01》報導，人們對抗新冠疫情期間，英國的樹木之間也爆發了疫情大流行（Treedemic），從倫敦到英格蘭北部、蘇格蘭南部，這些樹木在秋季來臨前就開始枯萎轉黃，白蠟樹只剩下枯萎的樹枝，大量樹病傳來導致木苗、樹木病的病、死的死。報導中更稱受感染的樹木死亡率高達99%，然而樹木不能移動，為何能造成疫情傳播呢？其實答案也是「疫情」，隨著航空、海運普及與新冠疫情普及，這些因疫情失業的人看準了全球園藝業興盛，進行「綠色走私」非法獲取暴利，卻對自己成為樹木疫情流行幫手一無所知。 ▲聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）被譽為「你我這一生中最重要的國際會議」，今日簽下的首份協議承諾至2030年將全面終止森林濫伐。（圖／美聯社／達志影像）
不僅如此，全球暖化熱浪侵襲造成的頻繁野火，也大量燒燬了林木，根據美國加州林業和消防局（ California Department of Forestry and Fire Protection）公布的數據，今年加州山林大火面積已達1760平方公里，比紐約市面積還要大；加上巴西總統波索納落（Jair Bolsonaro）近年來的過度開發，有「地球之肺」美稱的亞馬遜雨林過去一年來被砍伐的後果就是嚴重威脅當地生態、進一步導致地球調節溫室氣體能力下跌。
想要共同對抗氣候變遷不是只有口號，這也是COP26首份簽署協議展現的意涵，除了百位國家領導人承諾在2030年前全面終止森林砍伐，政府也承諾將挹注近140億英鎊（約新台幣5316億元）的資金用於恢復「去森林化（deforestation）」土地地力、資助當地居民等等，而英國首相強生也表示，計劃在未來三年將植樹率提高3倍，藉此在2050年達到零碳排的目標，更稱這份協議將是全世界保護森林的重要里程碑。 ▲極端氣候帶來了熱浪與乾旱，今年全球多處因此發生森林野火，調節碳中和的樹木反而葬身成為溫室氣體，加速全球溫室效應。（圖／美聯社／達志影像）