柱子幾近全數爆裂　陳其邁視察中都戲院喊拆

高雄市三民區的「中都戲院」，係民國55年落成的建築物，為一樓傳統市場（即中都市場）與二樓戲院共構的建築物，高雄市長陳其邁昨（1）日前往中都戲院，發現地上1樓後側外牆處剝落及部分柱子有開裂情形，地上2樓其頂部屋架系統損壞，柱子幾近全數爆裂，要求工務局盡速拆除中都戲院，並請經發局加速輔導及安置中都市場內攤商。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-02 13:25:20
「中都戲院」一樓中都市場目前仍在營業使用，二樓戲院自75年停止營業迄今，陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌情形，而且建築物柱子爆裂，鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險，市府為確保市民及當地攤商安全，要求工務局於11月5日進行拆除，同時由經發局全力輔導安置中都市場內攤商。
陳其邁視察時指出，安全是第一要務，同時也要保障現有中都市場營業攤商的權益，考量市場經營有其地域性，經發局於短期將輔導安置於附近騎樓或周遭公民有市場空攤暫時營業，並研擬相關租金補貼，中長期則將持續確保攤商現有營業權益的保障。
高雄市工務局則表示，對於所有權人未依期限自行拆除，將處建築物所有權人新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，後續將由工務局強制拆除，拆除工程預估30天完成，拆除費用也將向所有權人追償。