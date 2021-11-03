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台式小吃聲量排行滷肉飯竟然落榜？網友最愛前五名曝光

▲網友最愛「台式小吃」排行榜，雞排、牛肉麵奪下冠亞軍，滷肉飯竟然沒上榜？（圖／Shutterstock、翻攝自神仙川味牛肉麵FB、記者蕭涵云攝）
▲網友最愛「台式小吃」排行榜，雞排、牛肉麵奪下冠亞軍，滷肉飯竟然沒上榜？（圖／Shutterstock、翻攝自神仙川味牛肉麵FB、記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-03 06:00:00

最能代表台灣美食的特色，自然非道地小吃莫屬，從早上到夜晚，正餐、點心或宵夜，應有盡有的豐富選擇，不只滿足國人的胃，更揚名海外，成為造訪台灣的重要嚮往原因之一。《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「台灣小吃」話題的網路聲量表現，發現鹹食小吃由雞排、牛肉麵奪下冠亞軍，常被提及的滷肉飯竟然沒上榜？

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▲台灣人氣鹹甜小吃網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲台灣人氣鹹甜小吃網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲好吃的三星蔥催生許多宜蘭蔥油餅名店，如礁溪的柯氏蔥油餅、冬山的金珠蔥油餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲好吃的三星蔥催生許多宜蘭蔥油餅名店，如礁溪的柯氏蔥油餅、冬山的金珠蔥油餅。（圖／記者蕭涵云攝）
觀察網友熱議的鹹味小吃排行中，前五名主要聚焦在「雞排、蔥油餅、臭豆腐」等油炸類小吃，上榜的還有「牛肉麵、肉圓」人氣主食類，沒想到平時也很常被提及的滷肉飯、蚵仔煎等平價美食，竟然意外不在榜內。

▲位於三星青蔥文化館的蔥明小舖，販售現煎的蔥油餅、蔥抓餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲位於三星青蔥文化館的蔥明小舖，販售現煎的蔥油餅、蔥抓餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲臭豆腐、大腸麵線都是國人喜愛的小吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲臭豆腐、大腸麵線都是國人喜愛的小吃。（圖／記者蕭涵云攝）
其中，牛肉麵的受寵程度，可是吸引眾多頂級飯店和高檔餐廳也來研發，台北晶華酒店2012年榮獲第八屆台北國際牛肉麵節冠軍、2015年被美國有線電視網CNN盛讚為「台北最讚牛肉麵」，從庶民小吃躍上老饕餐桌。

▲羅東夜市附近的財記臭豆腐，是尚未天黑就大排長龍的人氣名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲羅東夜市附近的財記臭豆腐，是尚未天黑就大排長龍的人氣名店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冠軍清燉牛肉麵。（圖／台北晶華酒店提供）
▲晶華的冠軍清燉牛肉麵，也擄獲許多饕客。（圖／台北晶華酒店提供）
宵夜時段遇上肚子餓，廣大網友們首選香噴噴的雞排，討論超熱烈，只要問到「大家宵夜喜歡吃什麼？」答案往往一面倒出現整排「絕對選雞排啊」或「雞排+啤酒」回應。

▲香噴噴的雞排是國人最愛鹹食小吃第一名。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲香噴噴的雞排是國人最愛鹹食小吃第一名。（示意圖／翻攝自Pixabay）
而許多人喜歡的「肉圓」，因討論區曾出現「肉圓是炸派還是蒸派？」一文，掀起網友兩派論戰，蒸派民眾表示「只有蒸的才配得上罵丸（肉圓）兩個字」、「蒸的！炸的是邪門歪道啦」；而炸派則認為「炸的，而且還要炸到脆脆的」、「沒辦法接受蒸肉圓軟爛的口感，水晶餃都比它好吃」等，各有所好的網友堆高上百則討論，從超直爽回應中看出大家的喜好。

▲台中老字號肉圓店之一的台中肉員。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中老字號肉圓店之一的台中肉員。（圖／記者蕭涵云攝）
而炸中之最的肉圓，推薦高雄苓雅油煎肉圓，肉圓表皮油煎至「恰恰」的金黃酥脆，越咬越焦香的口味令人一吃難忘，是藏在南台灣安靜巷弄裡，要拿號碼牌排隊的超人氣小吃。

▲高雄苓雅油煎肉圓，肉圓皮吃得到酥脆帶Q彈的雙重口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲高雄苓雅油煎肉圓，肉圓皮吃得到酥脆帶Q彈的雙重口感，相當特別。（圖／記者蕭涵云攝）
看完大家的討論，忍不住口水直流，真想晚上下班就找一個最近的夜市，照著清單吃過一輪，滿足一下秋冬食慾大開的胃口啊。變瘦，是明天才要擔心的事。


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