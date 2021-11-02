行車糾紛街頭亮槍！警方攔截圍捕驚見「王金平坐車內」
新北市三重區今早(2日)9點多，發生一起行車糾紛，一台黑色汽車副駕駛座男子下車亮槍警示，另一台車的吳姓男子見狀，隨即向警方報案。警方獲報展開攔截圍捕，於蘆洲區中正路攔截該台黑車，卻驚覺後座竟是前立法院長王金平，而拔槍者則是保六大隊隨扈。經初步了解，雙方沒有發生衝突，隨扈僅是為保護王金平安全才亮槍，報案人吳男了解後也表示體諒。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 14:00:18｜2021-11-02 14:50:04
據警方調查，約今天早上9點44分接獲吳男報案，他指開車行經三重區、三和路四段台新銀行附近，與一台黑色轎車發生衝突，當時黑車副駕駛座男子下車亮槍，之後又往蘆洲區三民路離去，而吳男則嚇得趕忙報警。
警方獲報後，於蘆洲區中正路攔獲黑車，發現車上有王金平、司機、隨扈等3人，正前往活動行程，據調查，保六大隊隨扈在路過三重區三和路四段往蘆洲方向時，因懷疑後方有人跟車、逼車，為維護安全、才會亮槍並出示警證。
對此，警方表示，吳男當時誤以為，一般民眾持有槍械，才會急於報案，不過全案釐清後，確定警衛官拔槍係基於警戒之需要、並無違法，吳男也表示充分理解警方執行公務立場及體恤辛勞。
另外，有關前立法院長王金平安全警衛的派遣，係依據「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」第4點第3款，依當事人之申請，內政部依作業規定審核，責由保安警察第六總隊，派遣安全警衛維護其人身安全。（編輯:孫唯容）