台中社宅5千戶提前達標 盧秀燕：具有「家的溫度」

台中市政府打造「比豪宅更好的好宅」社會住宅，整合社福、醫療、青創、社造等資源，廣獲好評。市長盧秀燕今（ 2 ）日指出，她上任後力拚 4 年內興辦 5000 戶好宅，目前已有 5508 戶，提前達標，預計明年可達近 7000 戶；她強調，除了興辦社會住宅，市府也推動包租代管及租金補貼，多管齊下解決市民居住需求，落實居住正義。

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台中市政府今召開市政會議，台中市住宅發展工程處副處長陳煒壬以「推動宜居台中好宅 5000 戶全數啟動中」進行專案報告，他指出，中央住宅政策，台中市分配戶數為 1 萬 2000 戶，由中央與地方各負責一半約 6000 戶興辦量。現在已完工及興建中的戶數已達 5508 戶，提早達成市府 5000 戶興辦目標，達標後也繼續規劃推動，未來加上已發包、規劃設計中的 2 處基地，以及即將推出的 2 處基地，總計明年可達到 6953 戶興辦量，比市府訂定目標更多了近 2000 戶。

盧秀燕表示，解決住的問題一直是市府最重視的施政目標及最重要的施政價值，她在上任前注意到台中市社會住宅興建量太少，進度緩慢，因此她在競選市長時提出承諾，這一屆 4 年任內至少要達到 5000 戶社會住宅完工及興建中目標，今年已提前達標 5000 戶，「我們不會停止，還會繼續建」，預計明年可達到 6953 戶目標。

盧秀燕說明，台中市社會住宅獲得各界好評，除了本身蓋得好，營運管理也非常人性化，具有「家的溫度」。考量社宅興建需耗費龐大資金、人力及物力，現在全市有 18 處建案，未來還會更多，必須珍惜資源，如何佈點需多方評估；由於部分民眾主張全市應平均發展，另有人主張應集中蓋在青年需求最多處，市府仍在整合意見，目前以正對外招租的梧棲三民段好宅「試水溫」暸解青年朋友需求，如成效不錯，未來社宅佈點就能更廣泛；若成效普通，未來社宅興建方向仍將以「市民需求最大處」作為佈點思考。