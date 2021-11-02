美國前白宮國安顧問：中國在2024大選前可能「對台動武」

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歐布萊恩日前接受日媒「日本經濟新聞」線上專訪，報導於昨天晚間刊出。
他在專訪中指出，中國在2022年2月北京冬奧結束前不會對台動武，但中國擔心川普可能於2024年美國總統大選重登大位、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等對中強硬派將占上風，因此習近平「有可能認定在北京冬奧落幕到美國下次大選期間，將是對台灣尋釁的機會」。
美方近期多次示警，中國可能對台採取軍事行動。今年3月，時任美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）在國會聽證會上警告，共軍未來6年可能犯台；前白宮國安顧問麥馬斯特（Herbert Raymond McMaster）10月曾說，台海情勢最危險的時間點將落在明年，也就是北京冬奧、中共第20次全國代表大會後。
報導指出，美國現任總統拜登今年夏天起，兩度在公開場合明言表示美國將防衛台灣，但美國1979年實施的「台灣關係法」並未明確規定美國對台灣有防衛義務，拜登的發言脫離歷代總統的對台方針。
雖然白宮事後對拜登的發言加以訂正，但歐布萊恩分析，拜登應是有計畫地發言，可能是故意講錯，目的在讓中國領導人產生疑慮。
歐布萊恩說，拜登政府可能獲知機密情報，擔憂中國對台行動的計畫，進而促成拜登這些公開發言。
歐布萊恩表示，為防止中國對台動武，日本、美國、印度、英國與歐洲應攜手合作，要傳達出明確的訊息，讓中國認知到，對台動武不僅影響軍事面，在經濟面上也會對中國民眾產生非常嚴重的後果。
他說，若中國占領台灣，將會把日本與亞洲國家分隔開來。中國以台灣為據點，將可輕易跨越從沖繩經由台灣到菲律賓的第一島鏈進入太平洋，進而提高切斷日本海上貿易途徑的風險。
他也建議，企業應針對台海危機加以準備，因為國際社會可能會對中國採取強力的經濟制裁，與中國有貿易往來的大企業或中小企業，必須規劃增加供應鏈與客戶的多元性。
對於中國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），歐布萊恩認為成員國應予反對，因為中國加入，恐破壞CPTPP基於法治與公平性而構築自由貿易系統的存在意義。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101102