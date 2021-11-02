台1線替代道路通過環評 竹縣爭取經費盡速動土

新竹縣政府表示，近年竹北發展迅速、人口快速增加，重要南北向道路台1線塞車嚴重，新竹縣長楊文科積極推動替代道路計畫，經重新評估規劃路線，並收集民意共識，上月底順利通過環評，目前已提報至中央爭取工程補助經費，只要經費獲核准，縣府團隊即可加快腳步完成細部設計，全力讓替代道路盡快動土施工，未來竣工能順利分流台1線龐大車流，改善新竹地區交通。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-11-02 14:45:59
新竹縣長楊文科表示，台1線替代道路是他極為重視的建設，縣府團隊全力協調規劃，很高興目前已通過環評，只要中央經費核准，縣府就能馬力全開，盡速完成細部設計，早日動土施工。替代道路未來不但能紓解台1線交通，也能帶動竹北西區發展，強化沿線土地利用。
新竹縣政府工務處說明，台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的中正西路(縣道118)和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接。主線總長4.434公里，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動。
主線第1期工程為南端的台68線武陵匝道至中正西路(縣道118)間路段，長度1.754公里；第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長度為2.680公里。全案在今年初補正環評計畫，經舉辦地方說明會獲取最新民意，並取得民代一致支持加速推動，上月底順利通過環評。