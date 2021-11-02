3例境外突破性感染！首見混打「國藥＋科興疫苗」確診者
指揮中心今（2）日宣布，國內無新增本土與死亡個案，但有4例境外移入確診個案，其中3人為突破性感染。醫療應變組副組長羅一鈞表示，有2例比較特別，一是美國入境的本國籍女性，在4至9月間完整接種過2劑AZ疫苗和2劑BNT疫苗，另還首見一例為自泰國入境的本國籍男性，混打了中國國藥和科興疫苗。
編輯中心／綜合報導
2021-11-02 14:47:57
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增4例境外移入病例，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16528、案16529)、印尼(案16530)、泰國(案16531)入境，入境日均為今（2021）年10月31日。
針對是否有突破性感染個案，醫療應變組副組長羅一鈞表示，4例中有3例為突破性感染。其中的2例較為特別，為一名本國籍女性，她在4至9月完整接種2劑AZ與2劑BNT；另一位則是自泰國入境的本國籍男性，也混打了中國國藥與科興疫苗，而他也是國內首見混打此兩款疫苗後仍確診的個案。
羅一鈞進一步表示，國內過去曾有打過四劑疫苗仍確診的境外移入個案過，但此次是首次有完整施打過「兩劑AZ和兩劑BNT疫苗」的國內境外移入個案，先前的曾是4劑都接種BNT疫苗。（編輯：林莞茜）