施孝榮疫情期間零收入　曝接種疫苗「很難過」

「民歌高峰會」2022年1月1日即將再度攻蛋開唱，今（2）日舉辦 記者會，施孝榮、陳艾湄、周子寒、周治平、李明德、王瑞瑜、王新蓮 、王海玲、于台煙、金智娟、邰肇玫、殷正洋、鄭怡、葉佳修等齊現身。施孝榮、鄭怡也分享了疫情期間的生活，施孝榮更自爆疫情期間零收入。
記者吳雨婕/台北報導
2021-11-02 15:20:00
施孝榮在記者會上透露，疫情期間零收入，談到此事，他直言：「怎是一個慘字了得！應該大環境是這樣，嚴格來講，我們有半年沒收入，這裡的人全部都沒有！」就連鄭怡開的小吃店也都跟著暫停營業，直到近期隨著疫情趨緩，才開始營業。
媒體也詢問施孝榮、鄭怡施打疫苗狀況，施孝榮突然嚴肅地表示「很難過」，緊接著才解釋：「我兩劑間隔2個多月，心裡很難過，我完全沒有任何副作用，我真的是疫苗認證的老年人。」
此外，指揮中心呼籲，接種AstraZeneca COVID-19疫苗後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變、癲癇、嚴重且持續腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任一症狀，應盡速就醫，並告知疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給適當臨床處置。
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