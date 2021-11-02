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不只狗狗幣！馬斯克發推「相煎何太急」　可能暗指3件事

▲世界首富馬斯克（Elon Musk）今早發了則中文推，直接引用了曹植的《七步詩》，讓全球網友霧煞煞同時，也吸引外界推敲背後含意，「推特訓詁學」儼然成為顯學。（合成圖／美聯社、翻攝自Twitter）
▲世界首富馬斯克（Elon Musk）今早發了則中文推，直接引用了曹植的《七步詩》，讓全球網友霧煞煞同時，也吸引外界推敲背後含意，「推特訓詁學」儼然成為顯學。（合成圖／美聯社、翻攝自Twitter）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-02 16:00:42｜2021-11-02 16:11:08

世界首富、特斯拉執行長及太空科技SpaceX 創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk）一言一行往往備受關注，今 （2）早他透過推特上寫下「Humankind，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急」，直接引用了曹植的《七步詩》像是在對「Humankind」（人類）喊話，該則推文一小時內瞬間超過1萬多則留言轉推，截稿前更接近10萬次喜歡，不免也讓外界好奇，馬斯克究竟想說甚麼？

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一句「本是同根生，相煎何太急」在華人世界耳熟能詳，但對不懂背後脈絡的外國人來說就算看了Google翻譯也未必能明白曹植質問同胞兄弟曹丕為何苦苦相逼的悲憤，而根據中國官媒《環球網》指出，馬斯克在個人微博也更新了同樣的內容，這就掀起了全球網友不分國籍、語言紛紛開始研讀「推特訓詁學」希望能從馬斯克的推文中研究出端倪。

其中多數網友推測，馬斯克是以此詩形容加密貨幣狗狗幣（Dogecoin）、柴犬幣（SHIB）的市場競爭關係，根據《CoinDesk》資料顯示，過去24小時內，SHIB漲了6%，價格為0.00007美元；狗狗幣則跌了2.65%，價格為0.269007美元，柴犬幣414億美元的市值遠超狗狗幣的312億美元，而馬斯克本人向來是支持狗狗幣的，國內財經KOL「IEObserve國際經濟觀察」也笑稱「還有人問是不是在講狗幣跟柴犬幣，整件事實在太幽默，真的是幣圈央行行長，都有人在研究他的Twitter訓詁學」；知名財經Podcaster「股癌」謝孟恭也幽默表示「大膽預測豆豆幣準備產生」，網友也腦洞大開紛紛回應「豆萁 = doge，找到了財富密碼」、「注意大豆期貨」、「不愧是馬詩客」。

▲電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克，近日力捧包含狗狗幣在內的加密貨幣。示意圖。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲電動車大廠特斯拉(Tesla)創辦人兼執行長馬斯克，力捧包含狗狗幣在內的加密貨幣。示意圖。（示意圖／美聯社／達志影像）
不過也有網友朝更深一層涵義推敲，認為這則推文提到《七步詩》包含了提及「Humankind」對人類喊話，其實也非常適合用來回應聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme，WFP）呼籲馬斯克等富豪捐款，協助解決全球饑荒；不過先前馬斯克也正面回應，表示只要世界糧食計畫署可以明確說明，這筆捐款將會如何運用來解決世界飢荒、糧食問題，他會立刻賣掉60億美元的特斯拉股票捐錢。

▲馬斯克在推特回應，表示只要世界糧食計畫署說清楚捐款資金怎麼花，他「現在就捐」！（圖／翻攝自推特）
▲馬斯克在推特回應，表示只要世界糧食計畫署說清楚捐款資金怎麼花，他「現在就捐」！（圖／翻攝自推特）
《彭博社》則認為，這首中文詩多半也和特斯拉在中國慘遭「封殺圍堵」相關，今年3月起特斯拉不斷在中國碰壁，中國媒體也接連報導特斯拉汽車的煞車存在瑕疵、自動駕駛用的攝像頭可能影響國家安全，中國當局甚至禁止軍方人員及其家屬駕駛特斯拉，但與前幾個月不同的是，9月特斯拉在中國銷售量達創紀錄的5萬6006輛，顯示特斯拉已經從一系列的負面宣傳中恢復過來，這或許也是讓馬斯克感嘆「相煎何太急」的原因。
 

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