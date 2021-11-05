早洩男4成不敢就醫只上網偏方 醫：有3方法可治療別緊張
「早洩」是男人最大的痛！目前在台灣盛行率近3成，台灣男性學醫學會進行「男性早洩認知調查研究」，發現除了三高、攝護腺肥大外，「早洩」問題位居男性現在和未來的疾病困擾第3名。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-05 06:00:00
台中榮民總醫院泌尿科主治醫師陳卷書表示，一般早洩患者在就醫前，有將近4成的人會到網路上找偏方解決，34%則是嘗試中藥或是食療，另有26％的民眾則是到電台藥房找成藥。但醫師強調，誤信沒有經過核可的偏方，可能會對身體造成健康威脅，甚至讓早洩的問題錯過治療的黃金時機，民眾還是要勇敢正視問題，到醫院接受正規檢查與治療。
不過醫師提醒，現在可以透過口服藥物（短效選擇性血清素再吸收抑制劑）、外用藥膏（短效局部麻醉藥）、定量噴劑（複方局部麻醉劑）等三種方法來治療，如果有早洩問題千萬不要誤信偏方。
曾有名20幾歲的公車司機患者，因為工作長時間久坐，發現有排尿問題以及會陰部酸痛，被診斷為慢性攝護腺炎，持續治療超過半年後狀況穩定，但開始與異性交往後，發現性行為持續時間太短，進而才趕緊接受早洩治療，最終透過口服藥物以及定量噴劑來解決困擾，慢慢就能恢復雄風。
所以專業醫師強調，民眾如果有早洩的困擾，一定要主動就醫，相關用藥也要詢問專業醫師，選擇通過三期臨床試驗實證，並且通過國際認證、以及衛福部核准的相關藥物治療。