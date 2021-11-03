「韓國鹽臉男代表」孫錫求　慘遭《燃燒烈愛》全鍾瑞痛罵

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全鍾瑞這次透過《配對遊戲》首度挑戰愛情作品，有別於在前兩部作品《燃燒烈愛》、《聲命線索》中所展現的強烈形象，全鍾瑞在本作中將以可愛迷人的魅力一掃過去觀眾對她的既定印象，全鍾瑞表示：「我不太清楚強烈角色的基準，但之前都是因為作品很有趣就決定當時參演，但或許這次在《配對遊戲》中能展現出不同以往的模樣。」而對於選擇參演本作的原因，全鍾瑞表示：「當我開始接觸演戲後，我曾經想過絕不參演愛情作品，然而《配對遊戲》的劇本實在太有趣了，不同於以往的愛情題材，我覺得內容很棒，不單純是個羅曼史。這部電影最大的優點就是放縱感，我深受那痛快、特別的情節所吸引，因此決定參演。」她也透露在拍攝過程中，切身感受到《配對遊戲》不是部典型的愛情電影，充滿著破格的劇情和放肆感。現代愛情喜劇《配對遊戲》將於12月3日（五）在台上映，敬請期待！
「韓國鹽臉男代表」孫錫求之前藉由《超感8人組2》、《最完美的離婚》、《60天，指定倖存者》、《浪漫的體質》等作打開知名度，近期更透過《D.P：逃兵追緝令》中的「林上尉」一角，再度引起關注。對於參演愛情喜劇《配對遊戲》的契機，他表示：「我看過鄭
佳永導演的所有作品，從以前我就是她的影迷，讀過《配對遊戲》的劇本後，當天我馬上決定參演本作。」如同女主角全鍾瑞所強調的《配對遊戲》有別於過往的愛情作品，喜愛愛情電影的孫錫求就表示：「因為是鄭佳永導演所寫的劇本，所以從起點就不同了，故事中直率內容的尺度非常大，將現實生活中人們的戀愛模樣一五一十地直接融入電影中，共鳴度高達150%！」
鄭佳永導演也想起當時全鍾瑞、孫錫求決定參演本作時自己的心情，她表示：「全鍾瑞演員在《燃燒烈愛》、《聲命線索》展現了驚人的演技能量，我心想若能跟她合作一次，我就沒有遺憾了，因此我就把劇本給她，後來她跟我說讀得很開心，想一起合作看看，這令我難以置信！」而對於演員孫錫求，鄭佳永導演則透露：「我身邊的人常常說孫錫求演員很性感之類的話，第一次和他見面時，果然感受到他的氣勢和魅力，還有著淘氣的一面，讓我覺得他能好好表現出作品中男主角率真的模樣。而且他一收到劇本就決定參演，令我十分開心，很感謝他。」（編輯：薛羽彤）