第13輪明起預約！BNT、AZ上下午分流 預估供242萬人施打
中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，第13期疫苗明起開放預約，BNT、AZ將實施分流，BNT預約時間為早上10點至4日中午12點，AZ預約時間為下午2點至4日中午12點，預估供242.6萬人施打。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 15:34:24
指揮中心表示，符合資格的對象分別是BNT第一劑：12歲以上民眾（即2009/11/5(含)前出生）；BNT第二劑：10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾（即2003/12/31(含)前出生）。AZ第一劑：50歲以上民眾（即1971/12/31(含)前出生）；AZ第二劑：8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾（即2003/11/5(含)前出生）。
預約時間為BNT疫苗3日早上10點至4日中午12點，AZ疫苗3日下午2點至4日中午12點。施打期間為11月5日至11月12日。第13輪BNT疫苗預期提供143.9萬人，當中第一劑58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗預期提供98.7萬人，當中15.9萬第一劑，82.8萬第二劑。
指揮中心提醒，前述對象將於開放預約時程後，陸續收到提醒簡訊，後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。（編輯：倪浩軒）
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