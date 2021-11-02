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濱崎步在17直播！曝艱難情況「哽咽飆淚」

▲濱崎步主持17直播，談到因疫情受影響的大眾，難過飆淚。（圖／17LIVE）
▲濱崎步主持17直播，談到因疫情受影響的大眾，難過飆淚。（圖／17LIVE）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-11-02 16:08:50

日本17LIVE推出「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」企劃，天后濱崎步將親自擔任製作人及選秀評審導師，為了紀念選秀活動起跑，她特地開直播，被網友問及參與選秀的理由，她說：「見到新冠肺炎疫情嚴峻下，許多表演者、歌手的活動、演出都受到限制，我也感同身受，很想盡一份心力幫到大家。」濱崎步更表示：「目前的情況還未明朗，歌手舞者等所有藝術相關表演者都處於艱難的情況，講到這話題我就不行了，會想哭。」她說著說著突然哽咽，眼眶泛淚。

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▲濱崎步（左二起）、中野雄太、近藤章裕、米田英治將一起擔任選秀評審。（圖／17LIVE）
▲濱崎步（左二起）、中野雄太、近藤章裕、米田英治將一起擔任選秀評審。（圖／17LIVE）
濱崎步出道23年，首度擔任歌手選秀評審導師，將率領音樂製作人中野雄太、發聲指導專家近藤章裕，以及avex entertainment的米田英治。三人一同出席濱崎步的直播，濱崎步節目中安排三位老師坐著，她全程一個多小時站著主持，坦言為了這場直播非常緊張，前一天晚上還拚命看腳本準備。

提及當評審最看重什麼？濱崎步說：「比起歌唱實力，更想看看大家努力追夢的想法有多強烈，尤其是在目前這樣的時代下，依然不放棄夢想擁有堅持繼續力量的人，應該更能引領大家前進，很期待看到這樣的人才。」

濱崎步分享當新人時期，第一次進錄音室錄音的青澀緊張經驗，「以自己的外貌及名字將作品呈現在眾人面前，當然有開心的事，同時也有負面攻擊，獲得稱讚的機會其實遠比想像的少，要有覺悟如果碰到一百個攻擊，能有一個稱讚就好，不對，應該更多，是十萬個，大家要有這樣的決心來參加選秀，就算面對十萬次攻擊，能有一次收到拍手、好評、稱讚，就會取得平衡了。」

「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」線上選拔已結束，級數30級以下參選LIVER中，前5名及級數31級以上LIVER中前5名，共有10位可登上決選舞台。優勝者將獲得濱崎步聯手製作人打造的歌曲，並可在濱崎步多年御用的錄音室進行錄製，17LIVE團隊將全力支援新曲宣傳。

▲濱崎步將擔任選秀評審，會替優勝者製作專屬歌曲。（圖／17LIVE）
▲濱崎步將擔任選秀評審，會替優勝者製作專屬歌曲。（圖／17LIVE）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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