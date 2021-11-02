濱崎步在17直播！曝艱難情況「哽咽飆淚」

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提及當評審最看重什麼？濱崎步說：「比起歌唱實力，更想看看大家努力追夢的想法有多強烈，尤其是在目前這樣的時代下，依然不放棄夢想擁有堅持繼續力量的人，應該更能引領大家前進，很期待看到這樣的人才。」
濱崎步分享當新人時期，第一次進錄音室錄音的青澀緊張經驗，「以自己的外貌及名字將作品呈現在眾人面前，當然有開心的事，同時也有負面攻擊，獲得稱讚的機會其實遠比想像的少，要有覺悟如果碰到一百個攻擊，能有一個稱讚就好，不對，應該更多，是十萬個，大家要有這樣的決心來參加選秀，就算面對十萬次攻擊，能有一次收到拍手、好評、稱讚，就會取得平衡了。」
「17LIVE 4th Anniversary meets 濱崎步歌唱新星發掘選秀」線上選拔已結束，級數30級以下參選LIVER中，前5名及級數31級以上LIVER中前5名，共有10位可登上決選舞台。優勝者將獲得濱崎步聯手製作人打造的歌曲，並可在濱崎步多年御用的錄音室進行錄製，17LIVE團隊將全力支援新曲宣傳。
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